おうし座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月27日〜11月2日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。
一瞬、大地を蹴る要領で。
一言でいえば、ナメられています。
優しさ、人のよさにつけこまれやすいのです。嫌だけど、我慢できないほどではないため、つい耐えてきたのですが、今週は関係性を変えるチャンスが巡ってきそう。闘牛のような力強さ、荒っぽさを示してみて。
「難しいかと思います」などふんわりした言い方だと、まあまあ、なあなあ言われてしまうので、「無理です」「下ります」くらい言い切って。相手がハッとなり、効果はバツグンです。
怯ませた後、冷静に実現可能な代案を提示すれば、信頼を損なわずにやりやすさが手に入るはず。
オフは、低山登山でリフレッシュ。
愛は感謝とリスペクトで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
