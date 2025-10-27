『実はめっちゃ面白いクトゥルフ神話TRPG』のまにむ氏による新シリーズがスタート！ 連続爆破事件と“魔術”をめぐる物語に期待膨らむ

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『力が欲しいか？ TTRPGいすきすむち第1話』というまにむさんの動画です。

力が欲しいか？ TTRPGいすきすむち第1話

ニコニコ動画に投稿されたTRPG【※】動画として累計1000万再生を超える人気シリーズ『実はめっちゃ面白いクトゥルフ神話TRPG』の作者であるまにむさんが、新作を公開しました。

【※】TRPG（テーブルトーク・ロールプレイングゲーム）

サイコロなどを用いて行う対話型の卓上遊戯。プレイヤーは物語のキャラクターとなり、他のプレイヤーやゲーム進行役と会話しながらシナリオを進める。

まにむさんは、セッション時の音声を漫画風イラストとともに映像化したリプレイ動画で知られる投稿者。久しぶりの新シリーズ公開とあって、コメント欄には「やったー！新作だー！」「嬉しすぎる！」といった喜びの声が相次いでいます。

今回の動画は、まにむさん制作のオリジナルTTRPGシナリオ『いすきすむち』のリプレイ。プレイヤーは前作『多分これが一番簡単なTRPG』と同じ、神咲奏さん、たるとさん、ノインさんの3名が参加しています。

物語は、プレイヤーたちが脳内に響く「力が欲しいか」という声を聞くシーンから始まります。やがて彼らは謎の探偵・佐藤彩との出会いをきっかけに、連続爆破事件と“魔術を受信させられた人間”をめぐる奇怪な事件に巻き込まれていきます。

第1話はまだまだ緊迫感はなく、プレイヤーたちの笑いを交えた楽しいトークが展開されます。ですが彼らがすでに事件の標的となっていることが明かされているので、徐々に緊張感を帯びていくことでしょう。今後ストーリーがどのように展開していくのか、期待が膨らむ導入となっています。

軽妙なトークと魅力的なイラスト、そしてまにむさんならではの初心者でも分かりやすい編集が融合した、見ごたえのある作品となっています。興味を持った方はぜひ動画を視聴してみてください。

文／高橋ホイコ