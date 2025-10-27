公明党の連立離脱「良かった」77％・高市政権支持率は石破政権比2倍の75.4パーセントに【FNN世論調査：2025年10月】

FNNは、10月21日の高市政権発足後初めての世論調査を、10月25日、26日の週末に実施しました。
内閣の支持率は75.4パーセントで、石破内閣だった9月の調査と比べて2倍に跳ね上がりました。

【問1】 高市内閣を支持するか支持しないか。（カッコ内は石破内閣だった先月の調査）

支持する　　75.4%（37.9%）
支持しない　19.1%（56.0%）

【問2-1】 高市内閣を支持する理由（問1で「支持する」と答えた人への質問）

高市総理の人柄が信頼できる    19.9%
政策に期待するから            　　38.1%
指導力に期待するから            　16.1%
自民党中心の内閣だから              4.2%
他に良い人がいないから            13.4%
この中にはない                                7.9%

【問2-2】 高市内閣を支持しない理由（問1で「支持しない」と答えた人への質問）

高市総理の人柄が信頼できないから    19.6%
政策に期待していないから        　　　20.5%
指導力に期待していないから         　　3.3%
自民党中心の内閣だから            　　　39.4%
他に良い人がいるから             　　　　2.5%
この中にはない（上記以外）        　　13.0%

【問3】 どの政党を支持するか。（カッコ内は先月の調査）

自民党　　　　　　　28.1%（ 27.9%）
立憲民主党　　　　　 6.3%（ 6.3%）
日本維新の会　　　　 5.7%（ 3.4%）
国民民主党　　　　　 4.6%（ 6.5%）
公明党　　　　　　　 2.7%（ 2.5%）
れいわ新選組　　　　 2.7%（ 2.9%）
共産党　　　　　　　 1.2%（ 2.1%）
参政党　　　　　　　 5.0%（ 8.3%）
日本保守党　　　　　 1.1%（ 1.2%）
社民党　　　　　　　 0.7%（ 0.2%）
チームみらい　　　　 0.6%（ 0.9%）
支持政党なし　　　　38.4%（33.6%）

【問4】 高市政権に最も期待する政策はどれか。

物価高対策や賃上げなどの経済政策    45.8%
年金や医療・福祉など社会保障政策    20.1%
外交や国防など安全保障分野の政策    11.1%
政治とカネの問題など政治改革        　10.4%
日本に住む外国人に関する政策         　9.5%

【問5】 自民党幹部に1人、大臣で2人に留まった高市総理の女性登用数をどう考えるか。

もっと多く起用すべきだ    19.7%
適切な人数だ        　　　　23.9%
どちらとも言えない    　　55.4%

【問6 】自民党派閥の政治資金不記載事件に関与した議員を、党幹部や副大臣などの要職に起用したことをどう考えるか。

適切だ            　　　　10.3%
適切ではない        　　43.0%
どちらとも言えない    45.7%

【問7】 公明党が自民党との連立政権から離脱したことをどう考えるか。

良かった                　　　　　　　 41.9%
どちらかと言えば良かった    　　35.1%
どちらかと言えば良くなかった     9.9%
良くなかった             　　　　　　3.9%

【問8】 野党が総理大臣候補を統一した方が良かったと思うか。

統一した方がよかった    19.8%
統一しなくてよかった    42.2%
どちらとも言えない    　36.1%

【問9】 日本維新の会が自民党との連立政権に参加したことをどう考えるか。

良かった                　　　　　　　20.3%
どちらかと言えば良かった    　　42.9%
どちらかと言えば良くなかった    15.3%
良くなかった            　　　　　　14.5%

【問10】 日本維新の会が閣外協力ではなく連立政権に閣僚を出すべきだったと思うか。

思う            　29.4%
思わない        57.1%

【問11】 日本維新の会が連立政権参加の条件として挙げた政策のうち、政府・与党に最優先で取り組んでほしい政策はどれか。

ガソリン税の暫定税率廃止  　　 15.2%
2年限定食料品消費税率ゼ       　　 26.3%
年金や医療などの社会保障改革    22.3%
憲法改正に向けた制度設計など     4.7%
「副首都」構想             　　　　　3.0%
企業・団体献金の廃止         　　　8.3%
国会議員定数の1割削減     　　   18.2%

【問12】 自民と維新の連立政権に、さらに別の政党が加わることを期待するか。

期待する        　37.0%
期待しない        56.7%

【問12SQ】（問12で「期待する」と答えた人への質問）自民と維新の連立政権に加わってほしいとあなたが思う政党はどれか。

公明党       　　 10.2%
立憲民主党        10.7%
国民民主党        40.5%
参政党      　　  19.4%
その他の政党    12.7%

【問13】 高市政権が検討している残業時間規制の上限緩和に賛成するか。

賛成                　　　　40.9%
反対                　　　　28.1%
どちらとも言えない    30.5%

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない

FNN・産経合同世論調査【2025年10月】
期間：2025年10月25日・26日
調査方法：RDD（固定電話・携帯電話）
回答：全国の18歳以上の有権者1021人（回答者の年齢構成比と男女比、居住地域について、最新の国勢調査の全国データに近似するよう抽出し補正）