¡ÈÎáÏÂ¤Î¹õÁ¥¥Ü¥Ç¥£¡¼¡ÉÄ¬ºê¤Þ¤ê¤ó¡¡À¤³¦Î¦¾å¤ò¸«¤ÆºÆ³ÎÇ§¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÈÎáÏÂ¤Î¹õÁ¥¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É¤Î°ÛÌ¾¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Ä¬ºê¤Þ¤ê¤ó¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£¸Æü¤Ë¼«¿È£²ËçÌÜ¤Î£Ä£Ö£Ä¡Ö£Á£í£á£ú£é£î£ç¡ª¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤³¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ëý¤Î¹õÁ¥¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆüÊÆ¥Ï¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤òÇ§¼±¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡£²ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö£Á£í£á£ú£é£î£ç¡ª¡×¤ÏÆùÂÎÈþ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÄ¬ºê¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÈ¤êÀê¤á¤¹¤ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¿·´¶³Ð¥¤¥á¡¼¥¸£Ä£Ö£Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÈÌÀ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¡Ö°áÁõ¤È¤·¤Æ¤ÏÉ½»æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ë¥Ã¥×¥ì¥¹¤¬»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤ÆÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Åù¿ÈÂç¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¸»úÄÌ¤ê¤½¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ÏÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¡£¡Ö¿©»öÀ©¸Â¤¬°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±ÆÄ¾Á°¤Ï¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤À¤±°û¤ó¤Ç¤´ÈÓÈ´¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£±£·£±¥»¥ó¥Á¤Î¹â¿ÈÄ¹¤Ë¤¹¤é¤ê¤È±Ç¤¨¤ëÈþµÓ¡¢¤½¤·¤Æ£Ó»ú¤òÉÁ¤¯¤¯¤Ó¤ì¡£¤½¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤À¡£¤¿¤À¡¢ËÜÍè¤ÏÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤âÂç¹¥¤¤Ê¿©¤òÊÑ¤ï¤é¤º´®Ç½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÀº¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¹â¤¤¹ø¤Î°ÌÃÖ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¢¶Ú¤òÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¸«¤¿¤é¤«¤Ê¤êÁ°ºî¤È¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ê²½¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ£²£°£²£µÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï¡¢Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¤äÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¤é³¤³°¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£Ä¬ºê¤â³èÌö¤ò¸«¼é¤ê¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¨¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢»ä¤âÎ¦¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¥Ð¥¹¥±¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥¹¥±¤â¥Ï¡¼¥Õ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡£»ä¤Ï¥¤¥ó¥É¥¢·Ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¤¿¤«¤â¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¦¾å¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Öº£¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Áü¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò³ÎÎ©¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ÈºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Î¡Ø¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤Î¤è¤¦¤ÊÏ©Àþ¤ò´Ó¤¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¥°¥é¥É¥ë¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦´¶¤¸¤Î¤ª»Å»ö¤Ëº£¸åÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡ù¤·¤ª¤¶¤¡¦¤Þ¤ê¤ó¡¡£±£¹£¹£¹Ç¯£³·î£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤ÎÆüÊÆ¥Ï¡¼¥Õ¡£¿ÈÄ¹£±£·£±¥»¥ó¥Á¡¢£Â£¹£°¡¦£×£¶£²¡¦£È£¹£³¡££²£°£²£´Ç¯£´·î¤Ë½é£Ä£Ö£Ä¡Ö¾ï²Æ¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¼ñÌ£¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¡¢¥¢¥Ë¥á´Ñ¾Þ¡£ÆÃµ»¤Ï¥É¡¼¥ë¥«¥¹¥¿¥à¡££±£±·î£²£´Æü¤ËÅìµþ¡¦¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×£Á£Ë£É£Â£Á¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È´Û¤ÇÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£