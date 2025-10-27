◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）

昨年の菊花賞馬アーバンシック（牡４歳、美浦・武井亮厩舎、父スワーヴリチャード）は、今年に入ってから日経賞３着、宝塚記念１４着と精彩を欠いている。復活を期すべく臨む秋の盾へ向かい、１週前追い切りは２２日に美浦・Ｗコースで実施。３頭併せの外を伸びて６ハロン８３秒１―１１秒７をマークした。しまいの伸びは力強く、中ピートモンド（２歳未勝利）に併入、内トリリオンボーイ（３歳２勝クラス）に２馬身先着したが、武井調教師は「時計は求めずしまいだけ動かすことがテーマだったけど、それでももう少し動いてほしかった（追い切りに騎乗した）石神深一騎手も『悪くないけど、一番良かった頃に比べるとひと息』と言っていたからね」と辛口ジャッジ。

仕上がり途上の印象を残すパフォーマンスとなったが、状態アップを図り金曜日の２４日に５７秒３―１１秒７、日曜日の２６日に５３秒８―１２秒７のハードトレーニングを課している。これまでも１週前の日曜日には速い時計を出していたが、金曜日まで出すのは異例。陣営のかける思いが伝わってくる。当週追い切りには短期免許で初来日予定のアレクシ・プーシャン騎手＝フランス＝が騎乗予定。どれだけ上積みがあるか、動きに注目だ。