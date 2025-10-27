◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）

２３年エリザベス女王杯のブ覇者ブレイディヴェーグ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）は、今年に入って４戦してすべて４着以下。前走の新潟記念では６着と国内では初めて掲示板を外してしまった。宮田調教師は「（騎乗した）津村騎手が『見た目以上にかんでいた』と言っていたし、（昨秋から）マイルを使った影響があるのかもしれません。やっぱり最後の１ハロンで止まるようになってきていますね」と分析する。

２４年の府中牝馬Ｓで見せたように、本来は中距離での爆発的な末脚が持ち味。強みを取り戻すべく「坂路中心だったところをダートコースで長めに乗ったり、Ｗコースも（距離のある）正面から入れたりしています」と調整に工夫を重ねている。２２日の１週前追い切りでは、離れた前に僚馬２頭を置き我慢させてしまいを伸ばす調教を行った。ラスト１ハロンは同日のＷコース最速タイとなる１１秒２（６ハロン８２秒１）をマーク。騎乗した戸崎圭太騎手は「ここ最近では一番調子が良さそう」と高評価を与え、トレーナーも「他馬のストライドに合わせず、自分のストライドを伸ばしてくれと注文しました。見た目にも動き的にもいいですし、体を起こしたところでスーッと伸びていったし、時計以上によく見えます」と納得の表情を浮かべた。

「この馬と挑めるレースも残りわずか」とトレーナーが話すように、引退も迫る５歳秋シーズン。「まだ攻めていきますよ」と“究極仕上げ”で２つ目のビッグタイトルをつかみ取る。