自民党の高市早苗総裁が10月21日、第104代内閣総理大臣に指名され、新内閣を発足させた。ご祝儀相場といえども、読売新聞の世論調査では70％を超す内閣支持率を記録するロケットスタートとなった。

理由は憲政史上初の女性宰相ということにとどまらない。閣僚人事が、一定の刷新感を持って受け止められた。さらに、自民、公明両党の連立政権から、初の自民党と日本維新の会による連立となったことの目新しさが勢いを加速させた。

国会議員の定数削減といった自維連立合意が連日報道された。その内容についての高市首相の姿勢に、退路を断つほどの覚悟があると受け止められたのだろう。無論、高市・維新カラーの政策に賛否が割れるのは自然である。その上で、長期政権を狙うには、閣僚らの持ち味を十分に発揮させ、期待を失望に変えない舵取りが出来るかどうかがカギとなる。

高市内閣のメンバー

閣僚の顔ぶれは、先の総裁選で激しく争った小泉進次郎氏を防衛相、林芳正氏を総務相に任命し、一応の挙党体制は整えた。歯に衣着せぬ論争を厭わぬ姿勢が持ち味の片山さつき氏を財務相に就けるなど、強いインパクトのある女性起用を行った。

一方、地味ではあるが見落としてはならない特徴は、全国的には決して知名度の高くない中堅・若手を、相次いで閣僚に抜擢したことだ。そして、その多くは、党内で保守政治家を自任する面々である。

この中で筆頭格と言えるのは、内閣の要である官房長官の座に就いた木原稔氏であろう。彼らは、高市協奏曲に通底する静かな、しかし芯に響く伴奏音となっている。保守政権を地道に支える基盤なのだ。

高市内閣は、自維連立という未知の領域を歩むことになる。公明党は連立を抜けて野党に転じ、26年ぶりにたもとを分かった。しかも、自維政権は少数与党のまま臨時国会に突入した。党内には派閥による政治資金問題など火種はいくつも残る。

国民へのアピールが鮮烈な側面と、ガラス細工のような党内バランスへの配慮、保守色を基調とした政策、国家の実現への模索――。こうした角度から、新内閣の顔ぶれを読み解いてみたい。

【市ノ瀬雅人/政治ジャーナリスト】

【前後編の前編】

小泉氏への期待

現下の政治潮流は、参院選での参政党の躍進などが象徴するように「保守回帰」にあるという。であるならば、高市政権の輪郭を重層的に紐解こうとする試みは、多党化で混沌とする日本政治の里程標ともなり得る。

「機会平等、チャンスの平等を大事にする。それから全員参加、全世代総力結集。この考えで組閣を行った」

高市首相は21日夜の就任記者会見で、命名した「決断と前進の内閣」は挙党体制であることを、このように表現した。

小泉進次郎氏が重要閣僚である防衛相に就いたことは、その一つの象徴とされる。小泉氏は環境相、農相を歴任し、党四役では選対委員長を経験した。しかし、防衛、安全保障に関しては衆院安全保障委員長を務めたものの、防衛の副大臣、政務官は未経験である。つまり、この分野で経験豊富とは目されていない。

東アジア情勢など日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増している。防衛相は、地震や台風といった自然災害を含め、危機管理の枢要ポジションだ。こうした点を踏まえれば、小泉氏にとって、手腕が試される正念場となる。

それだけではない。米トランプ政権は日本の防衛力増強を要請している。高市首相は国家安全保障戦略など「安保関連3文書」の改定の前倒しを指示した。小泉氏にとって、さっそく真価を問われる局面だ。もっとも、難題に国民の支持を得るため、小泉氏のアピール力への期待が大きいとも言える。

耳目を集める赤沢経産相の横滑り

林氏は総務相だ。2年後の次期総裁選を目指して「全国を回れるポストなら受ける」という異例の希望を表明して話題となった。そして、その要請を受け入れた形になったのも、また異例である。粋な計らいと言うべきか。ただ、総務相は高市氏も歴任している。官邸から常に睨みを利かせられるポストゆえの起用ではないかという邪推も成り立つ。

耳目を集めるのは、赤沢亮正氏が経済再生担当相から経済産業相に横滑りしたことだ。赤沢氏は今春以降、日米関税交渉の担当として知名度を上げた。そして、退いたばかりの石破茂前首相の側近であり、挙党体制の一環となる。

もっとも、日本政府は関税交渉に伴って生じた、約80兆円の対米投融資が課題となっている。赤沢氏が経産相として閣内残留したのは、理にかなうのだ。高市首相は1986年の日米半導体協定など、通商交渉に造詣が深い。自身が渡米する前後の出来事であり、その後も深く考察しているためだ。

赤沢氏が対米交渉から帰国した今年4月、高市氏はSNSで「疲労でフラフラだと思いますが、よく頑張ってくださった」とエールを送った。そして、おそらく風貌からか、これまで赤沢氏を本人の承諾の上で「カブトムシ」の愛称で呼んでいたと明かした。さらに、国家の大役を担う立場になったとして「オオカブトムシ」に変更したとしている。今回、高市首相はオオカブトムシの上司になったのだ。

高市、石破両氏はいずれも若手のころ、同時期に新進党に在籍している。政治的スタンスに違いはあるものの、遠からぬ因縁がある。また、赤沢氏にとっては、経産相は重要閣僚への「栄転」となる。首相候補として名乗りを上げる道筋をつけつつある。

目立つ旧茂木派メンバー

このほか、非主流派的立場となった旧岸田派からは、林氏のほか、金子恭之氏が国土交通相で、石原宏高氏が環境相で入閣した。挙党一致への腐心がうかがえる。

もっとも、旧派閥で見ると、旧茂木派メンバーが目立つ。茂木敏充氏が外相、木原稔氏が官房長官、牧野京夫氏が復興相、鈴木憲和氏が農相、平口洋氏が法相、そして【後編】で記す目玉人事の小野田紀美氏が経済安全保障担当相に起用された。総裁選で高市氏が決選投票を制したことへの貢献度を推し量ることができそうだ。

【後編】では、わずか2人の起用に終わった女性閣僚人事の意味などについて読み解く。

市ノ瀬雅人（いちのせ・まさと）

大手報道機関にて20年近く国政、外交・国際関係などの取材、執筆、編集を務めた。首相官邸、自民党、旧民主党、国会のほか外務省などの官庁を担当した。

