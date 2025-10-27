「住宅価格の高騰が止まらない」。今年に入ってこのフレーズを何度目にしたことだろうか。不動産経済研究所が発表した、2025年4月から9月の都内23区の新築マンション平均価格は1億3309万円。ファミリー向けの3LDKの間取りでは、もはや中古マンションでも1億超えは当たり前となっている。不動産コンサルタントの岡本郁雄氏は「郊外エリアでは一戸建てを探す人が増えてきたとも聞く」と話す。住宅価格“沸騰”時代の最新トレンドとは――。同氏のレポートをお届けする。

価格高騰でも販売好調な都心・駅近・大規模マンション

都心の大規模マンションの売れ行きが好調だ。総戸数659戸、渋谷区に誕生する地上28階建てのタワーレジデンス「パークタワー渋谷笹塚」もその一つ。住宅、商業施設・事務所・子育て支援施設が整備される住・商・業・育の一体複合開発。土地は約70年間の期限付きで利用し、建物だけを所有する「定期借地権付マンション」だ。

マンションか、それとも戸建てか…

第1期販売230戸全戸に登録申し込みが入り2025年9月30日時点の資料請求件数は約1万5000件、総来場件数は約1500組にも及ぶ。好調な販売を受け、2025年10月には、第2期109戸の販売も始まった。

購入者は、30代から40代の共働き世帯が中心。投資目的は少なく実需層が中心だ。販売坪単価が700万円程度で、3LDKタイプの多くが1億5000万円超の高額な価格設定であり、世帯年収2000万円を超える層が中心となっている。

人気の要因は、豊かなライフスタイルが叶えられる都心の駅近立地にある。京王線「笹塚」駅より徒歩4分の武蔵野台地の高台に立地し、駅前に3つの複合商業施設と8つのスーパー、4つの商店街があり買い物に便利。また、渋谷駅、新宿駅からともに約3キロ圏に位置しており通勤利便性も高い。総戸数659戸というスケールメリットを活かした多彩な共用施設も魅力で、パーティールームやゲストルームも5つあり豊かな暮らしが叶う。

共働き層の増加も、都心のマンション需要を支えている。2024年の「労働力調査（詳細集計）」によれば、全国の「共働き世帯」は1300万世帯で、前年の1278万世帯から22万世帯増加。いっぽう「専業主婦世帯」は、前年の517万世帯から508万世帯へと減少傾向にある。この10年間では、「共働き世帯」が218万世帯増加、「専業主婦世帯」は、215万世帯減少した。

マンションは一戸建てと比べ、駅近立地など通勤利便性の高い場所に供給されやすく、都心や都市近郊のマンションの価格が上昇するのもライフスタイルの変化の表れだ。不動産経済研究所発表の2025年度上半期の首都圏新築マンション平均価格は、9489万円。東京23区では、1億3309万円にも上る。

価格が上昇してもマンション購入が支持される要因が資産性の高さだ。国土交通省が発表している2010年を100とする不動産価格指数によれば、2025年6月度の1都3県の指数は213.2と2倍以上に。いっぽう、戸建て住宅は125.1と上昇幅は限定的だ。新築マンションの供給戸数が建築費の高騰やマンション適地の不足から大幅に減っており、都心部を中心に需要超過の状況が続いている。

一戸建ての価格上昇はマンションと比べると限定的

いっぽう、郊外エリアでは別な動きもある。

「この数年で、一戸建てを探す人の割合が増えてきた」

という話も郊外の不動産会社から耳にする。マンション価格の上昇に収入の伸びが追い付かず戸建てを検討する人も目立つという。新築マンションの価格上昇の波は、東京23区だけでなく神奈川県、埼玉県、千葉県にも波及。2025年度上半期の新築マンション価格は、東京都下で6884万円、神奈川県で7838万円、埼玉県で6598万円、千葉県で5948万円。神奈川県、埼玉県では、前年同期比の上昇率が2割超で、郊外においてもマンションを値ごろ感のある価格で購入することが難しくなっている。

新築マンション価格上昇の影響は、購入者層の変化にも表れている。住宅金融支援機構による2024年度フラット35利用者調査によれば、新築マンションの平均購入価格は2023年度の5801.2万円から2024年度の6569.3万円へと768.1万円も上昇した。

購入者の平均年齢は46.4歳から47.2歳へと変化。世帯年収は、2023年の944.4万円から1044.9万円へ約100万円アップしている。手持金も前年の1396.9万円から1833.3万円へと上昇しており、新築マンションを購入するためには、今まで以上に一定の世帯年収と余裕資金が必要なことが見て取れる。

次に、建売住宅を見てみよう。首都圏における2024年度フラット35建売住宅融資利用者のデータを見ると、購入価格は前年の4199.3万円から163.8万円上昇し4363.1万円に。購入価格の対前年上昇率は、新築マンションの13.2％に対し建売住宅は、3.9％と小さいことが分かる。

建売住宅の購入者の指標を見ると、平均年齢は41.9歳で前年度の42.2歳よりも若く、平均家族数は、3.1人（マンションでは2.3人）。世帯年収は、673.5万円で前年度の659.6万円よりも上昇しているものの、新築マンション購入層と比べると、こちらも伸びが小さい。

住宅面積は平均97.6平方メートルとなっており、新築マンションの平均62.2平方メートルよりも余裕がある。インフレによって、家計の実質的な所得は上がっておらず、住宅購入希望者の目が、価格の上昇度合いが小さい建売住宅に向くのも理解できる。

マンションと戸建て、どちらにもそれぞれの良さがある。一般的にマンションは、立地に加えて耐震性、耐久性、防災性、セキュリティなどの面で戸建てよりも優れる。「パークタワー渋谷笹塚」のような共用施設が充実した大規模マンションなら、ホテルライクな暮らしも可能だ。

いっぽう、戸建ては、空間が広いことやプライバシーが確保しやすいこと、庭が持てることなどの魅力がある。また、管理費や修繕積立金が不要で、車保有なら駐車場代もかからない。一戸建てとマンション、どちらを選ぶかは、家族のライフスタイルやライフプランをよく考えたうえで決めるべきだろう。

老後資金まで考えれば、住宅購入価格はなるべく抑えたいところだが…

住宅の資産価値も重要だが、お金の工面も大切だ。将来を見据えるなら、60歳時点で住宅ローンの残債を上回る金融資産は確保したい。

2024年の家計調査報告書によれば、世帯主が50代の二人以上世帯の平均貯蓄残高が1798万円であるのに対し、平均負債残高は、729万円。60代を前にして、負債を貯蓄が上回っている。

また、世帯主が65歳以上で2人以上世帯の平均貯蓄現在高は、2560万円。約3分の1の世帯で2500万円以上の貯蓄残高がある。ある程度の余裕資金を残すためには、住宅の購入予算も抑える必要がある。

通勤利便性が高く、広さにもゆとりがあれば長く快適に過ごせるのだろうが、予算には限りがある。マンション、一戸建てともに価格が上昇する中で、予算内で理想の交通アクセスと広さを満たす住まいを見つけることは簡単ではない。

都心近郊の城東エリアでマンションを探していたBさんもそう感じた一人だった。夫婦2人暮らしで、賃料20万円の賃貸マンションに住んでいたが子供が誕生したことで、マンション購入を決意。既に価格高騰している新築マンションをあきらめ、中古マンションを探したが希望の広さだと予算を上回る8000万円超が必要だった。

そうした中、Bさんが住宅のポータルサイトで見つけたのが新築建売住宅だった。中古マンション価格の7割程度の予算で手が届き駅アクセスも良好。勤務地であるJR山手線駅へ30分程度で通勤が可能だ。住宅ローンの返済を含めた毎月の家計収支にも余裕が生まれた。夫婦ともに戸建て育ちで、暮らしがイメージしやすかったことも決め手になった。

「どんな住まいが家族を幸せにするか」を考えて選択肢を増やすことで、家族にフィットする住まいに出会える可能性も広がる。

新築マンションの供給が減ったとはいえ、首都圏だけでも2025年度上半期で9150戸もの供給があった。また、2025年9月時点の中古マンションの首都圏在庫件数は、4万3000件超もある。2025年9月の首都圏中古マンション成約件数は4475件で前年比プラス46.9％と大きく増加。中古マンションに目を向けている人も多い。

まずはお金のことも含め、家族が求める理想の暮らしをしっかり考えてみては、いかがだろうか。

岡本郁雄（おかもと・いくお）

不動産コンサルタント及びFPとして、講演、執筆など幅広く活躍中。TV・雑誌など様々なメディアに出演、WEBメディア「街とマンションのトレンド情報局」も運営している。30年以上、不動産領域の仕事に関わり首都圏中心に延べ3000件以上のマンション・戸建てを見学するなど不動産市場に詳しい。岡山県倉敷市生まれ、神戸大学工学部卒。

