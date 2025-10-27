¡ÖË½ÎÏ¤Ï¤À¤á¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤ÍÍ¤ä¤Ê¡×¡È¤Ö¤óÅê¤²¡É¤Ç¼¯ÅçDF¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¡ªµþÅÔMF¤ÎÇ´Ãå¥Þ¡¼¥¯¤Ë²×Î©¤Á¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡ÛµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C. 1¡Ý1 ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ê10·î125Æü¡¿¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¡Ë
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎDF¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÎMF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤òÅê¤²Èô¤Ð¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¼¯Åç¤Ï10·î25Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè35Àá¤Ç3°Ì¤ÎµþÅÔ¤ÈÂÐÀï¡£Í¥¾¡¤òÁè¤¦¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ï½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¤¶ÉÃÏÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¼¯Åç¤¬1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë63Ê¬¤Ë¤Ï¡¢±¦CK¤ÎÎ®¤ì¤Ç·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤È¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤¬·ã¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£Ì©Ãå¥Þ¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²×Î©¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤¬Åê¤²Èô¤Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¼ç¿³¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤òÌÄ¤é¤·¡¢¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¡£´Ú¹ñÂåÉ½DF¤ÏÉÔËþ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï²æËýÈæ¤Ù¡×¤È²òÀâ¼Ô
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤ÎÍûÃéÀ®»á¡ÊÆüËÜÂåÉ½FW¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï²æËýÈæ¤Ù¡£¥à¥«¤Ä¤¯¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤â¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤É¤Á¤é¤â²×Î©¤ÄÃæ¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤À¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç²×Î©¤Ä¤³¤È¤«¡©¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤ËÅê¤²¤¿¤é¤¤¤«¤ó¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤³¤ê¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤êÅê¤²Èô¤Ð¤·¤Æ¤ëw¡×¡ÖË½ÎÏ¤Ï¤À¤á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤¡¤ª¸ß¤¤ÍÍ¤ä¤Ê¡×¡Ö¥Ú¥É¥í¤ÎÇ´Ãå¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¤É¤¦¤«¤È¡×¡Ö¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤â¤â¤¦¾¯¤·²æËý¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤É¤Ã¤Á¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤Ê¡×¤È¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª»î¹ç¤Ï¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤ê1¡Ý1¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¡£¼¯Åç¤Ï»Ä¤ê3»î¹ç¤ÎÃÊ³¬¤Ç2°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¾¡ÅÀ1º¹¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë