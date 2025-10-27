ブレーキング勝負で、54歳のベテランレーサーが若手を圧倒。時速100キロからぶつけてはいけない目標物の約30cm手前でピタリと止める神業が飛び出した。

【映像】時速100kmから寸止め！“神業ブレーキ”の瞬間

スーパーGT第7戦決勝を振り返った『笑って学べる!超GTぱーてぃ』では、特別企画「神わざチャレンジ」が実施され、レーサーたちが“チキチキ”ブレーキング対決に挑戦した。ルールはシンプル。時速100キロの助走から急ブレーキをかけ、どれだけ目標物の近くで止まれるか、その距離を競う。しかも、目標物の上には番組MC『ぱーてぃーちゃん』の私物が置かれており、ぶつけたらMCの私物をクラッシュさせてしまうという、プレッシャー付きの勝負だ。

挑戦者は、スーパーGT参戦歴24年でドリフトの名手としても知られる谷口信輝（#4 GOODSMILE RACING & TeamUKYO／グッドスマイル 初音ミク AMG）を筆頭に、若手ドライバーの堤優威（#2 HYPER WATER Racing INGING／GR86 GT）と今年20歳になったばかりの小林利徠斗（#7 CARGUY MKS RACING／FERRARI 296 GT3）。

普段、レースでブレーキング能力が求められるGTドライバーだが、ピットストップでは時速50kmからのブレーキングだ。今回挑戦する時速100kmからのゼロストップには谷口も「上手くいくわけがない」と及び腰を見せた。

しかし、自他共に認める負けず嫌いの谷口は、特別仕様のトヨタ86に乗り込むと目つきが変わる。約130mの助走区間を全開で駆け抜け、時速100キロで突入。目標物を目の前にしてもブレーキを我慢し続け、限界ギリギリで踏み抜いた。車載映像では“接触必至”の勢いだったが、目標物寸前のわずか38cmでピタリと停止。スタジオで見守っていた『ぱーてぃーちゃん』の金子きょんちは思わず口をあんぐりと開け、言葉を失った。

チャレンジを終えた谷口は「だいぶ攻めた、ギリギリまで我慢したよ。チキンじゃないところを見せてやろうと思って」と余裕の笑みを浮かべつつ、この結果を2番手・3番手の参考になる“ちょうどいい結果”とした。しかし、出番を控えていた堤・小林は「30cmって…」と引き攣った表情を見せていた。

その後、堤と小林も挑戦したが、結果はそれぞれ69cm、2m35cm。54歳の谷口が見せた超精密ブレーキングに、スタジオもファンも度肝を抜かれた。（ABEMA『笑って学べる!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）