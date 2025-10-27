子どもがケガをしそうになっても、まったく慌てず他人事の旦那さんもいるようです……。「ケガをしたのは自分の責任」なんて考えもしないようで？ 今回は、そんな旦那さんとのエピソードをご紹介します。

まだ赤ちゃんだから？

「育児の危機管理がまったくできない夫。夫に子どもを任せると毎回ケガをしたり危険な目に遭っていて……。

ある日、義実家に泊まったときのこと。夫と子どもを置いて、一瞬私が席を外したのですが、部屋に戻ってきたら子どもが箸を持って走り回っていました。驚いて『何してるの！』と大声を出して子どもから箸を取り上げました。私の声を聞いた義母も来て、ちょっとした騒動に。幸い、子どもにケガはありませんでした。

『本当に怖いからやめて！』と半泣きの私を見て、夫は不思議そうな顔をしていて。『ケガがなくてよかったじゃん』『〇〇はまだ赤ちゃんで危ないことがわかんないんだから、そんなに怒らないであげて』と言ってきて、義母も私も思わずポカン……。いやいやいや、子どもじゃなくてお前に怒ってんだけど？

義母も今回のことで自分の息子のヤバさに気づいたらしく、『あんたがそこまでバカだと思わなかった』と頭を抱えていました。

その後、義母は定期的に夫の様子を見に来てくれるように。夫の子どもの接し方を見て、『そうじゃない！』と叱ってくれています。妻に言われるより母親に言われたほうが効果があるのか、夫も徐々に変わってきています」（体験者：20代女性・パート／回答時期：2025年8月）

▽ まさか、ケガをしたのは子どもの自己責任だとでも思っているのでしょうか……？ 完全に他人事ですし、奥さんが怒っている理由もわかっていなかったのですね……。こんな旦那さんの再教育は大変そうですが、頼りになるお義母さんがいてよかったです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。