¡¡¥¥ã¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÍñ¤¬¡È¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¡Ö¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀìÍÑ¥¨¥Ã¥°¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¡Ë¡×¤ò¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡ÖÅèÅÄÎ´»Ê»á¡×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë10·î28Æü0»þ¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥à¤Î³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤ÈAmazon¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,100±ß¡£
¡¡¤Þ¤¿È¯Çä¤ÈÆ±»þ¤ËÅèÅÄ»á¤ÎÃÂÀ¸ÆüµÇ°¤È¤·¤Æ24»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç29¡ó¥ª¥Õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡×ÀìÍÑ¥¨¥Ã¥°¥¹¥¿¥ó¥É
¡¡ÄÌ¾ï¡¢¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¸¢ÍøÉ½µ¤Î¤¿¤á¤ÎÈÇ¸¢É½¼¨¤Ï¾¦ÉÊ¤ÎÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤ÏÈÇ¸¢É½¼¨¤Ç¤¢¤ë¡Ö(C)¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡×¤òÉ½ÌÌÃæ±û¤ËÉ½µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀìÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÉ½µ¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÍñ¤¬¡ÖÀ¸Íñ¡×¤«¡Ö¤æ¤ÇÍñ¡×¤«Ê¬¤«¤é¤º¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Ê¤¬¤éÍñ¤ò³ä¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¥â¥Î¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÆù¥Þー¥¯¤¬ÀÖ¿§¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
ÁÇºà¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹
¥µ¥¤¥º¡§½Ä48mm¡ß²£48mm¡ß¹â¤µ46mm
½ÅÎÌ¡§Ìó18g
(C)¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´