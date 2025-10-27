連日、相次ぐクマの目撃や被害。



秋田市の中心部、千秋公園でもクマが目撃され、市が捕獲用のおりを設置するなど対応を続けています。



秋田中央警察署の調べによりますと、26日午前6時15分ごろ、千秋公園の本丸近くでパトロール中の警察官がやぶに入っていく体長約1メートルのクマ1頭を見つけました。



その前日にも目撃が相次いでいます。



これを受けて公園は現在も立ち入りが規制されています。





対応にあたっている秋田市は、26日正午ごろに米ぬかとはちみつを混ぜたものが入った捕獲用のおり1基を設置しました。これまでに反応はなく周辺での目撃情報もありません。近くのあきた芸術劇場ミルハスでは、自動ドアの稼働を一つに制限し警備員を配置するなどしてクマが入り込まないよう対策をとっています。市民「もう恐ろしいなと思ってます。安心して行き来できないなと思って。市街地に来るんでしょ。もうね中心部に来てるからね恐怖感じます」市民「うちねえ、クマいっぱい来るんだよ毎日来るの、だから食べ物は隠しておく」青森から「秋田ではしょっちゅうニュースで見るんで怖いなと思って、きのうから来てますけど夜とかも怖かったです、出歩いてても」県内では今月だけで35人がクマに襲われ、1人が死亡しています。この異常事態を受け鈴木知事は、27日、小泉防衛大臣宛にクマ捕獲への対応策として自衛隊の派遣を検討して欲しいと緊急の要望を行うことにしています。