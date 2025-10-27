「距離感バグってない？」男性が重たく感じる“思い込み激しい女性”の行動
「好きな気持ちをアピールしてるだけなのに、なぜか彼が引いていく…」という経験、ありませんか？ 実は“思い込みの強さ”が、知らぬ間に男性の心を遠ざけていることも。そこで今回は、男性が重たく感じる“思い込み激しい女性”の行動を紹介します。
連絡頻度＝愛情のバロメーターと思い込む
「返信が遅い＝冷めた」「毎日LINEしないと不安」。そんな考え方はやめるべき。男性にとって、連絡は“目的のあるコミュニケーション”であり、愛情の深さとは比例しません。毎日のように連絡を求めると、あなたに“束縛されてる”感覚を与えてしまうことになりかねません。
SNSの投稿で彼の気持ちを探ろうとする
「いいねの数」「ストーリーの既読時間」など、SNSの反応を読み解こうとするのも“思い込み女子”あるある。男性が投稿を見ていない＝冷たい、というわけではありません。SNS上の反応は、あくまで表面的なもの。恋の本音は、会話や態度の中に表れるものです。
自分だけが“特別”と思い込む
まだ関係が深まっていない段階で、「私のこと好きなはず」と一方的に確信して行動すると男性は戸惑います。「もう恋人同然」と思い込むと、距離の詰め方が急すぎて“重い”印象に。恋は、相手の温度を感じ取りながら育てていくもの。自分の気持ちだけを先走らせないように意識しましょう。
恋愛の基本は、相手との“距離感バランス”。焦らず、相手のテンポに合わせながら進めることで、自然と信頼関係を育んでいきましょうね。
🌼解釈を間違っている？ 「清楚系」なのに男性ウケが悪い理由