J2降格確定の湘南が声明「クラブ運営全体を徹底的に見つめ直していきます」
湘南ベルマーレは26日、J2降格が確定したことを受けて「湘南ベルマーレを応援してくださる全ての皆さまへ」と題した声明を発表した。
湘南は同日のアビスパ福岡戦を0-1で落とし、今季の18位以下が確定。シーズン移行前の特別大会を挟んで来夏から2017年以来のJ2を戦うことになった。
クラブは坂本紘司社長と大多和亮介副社長の名義で声明を発表し、「どんな時も変わらぬ情熱で応援し、スタジアムや画面越しから力強い声援を送ってくださった皆さまの想いに応えることができなかったことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。この結果に対して「湘南ベルマーレというクラブが大切にすべきことに真摯に向き合い、クラブ運営全体を徹底的に見つめ直していきます」と伝えている。
続けて「今シーズンの残り試合におきましても、最後の笛が鳴る瞬間まで、全身全霊で戦い抜きます」と姿勢を示し、「今後とも、変わらぬご支援・ご声援を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます」と呼びかけている。
湘南は同日のアビスパ福岡戦を0-1で落とし、今季の18位以下が確定。シーズン移行前の特別大会を挟んで来夏から2017年以来のJ2を戦うことになった。
クラブは坂本紘司社長と大多和亮介副社長の名義で声明を発表し、「どんな時も変わらぬ情熱で応援し、スタジアムや画面越しから力強い声援を送ってくださった皆さまの想いに応えることができなかったことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。この結果に対して「湘南ベルマーレというクラブが大切にすべきことに真摯に向き合い、クラブ運営全体を徹底的に見つめ直していきます」と伝えている。
続けて「今シーズンの残り試合におきましても、最後の笛が鳴る瞬間まで、全身全霊で戦い抜きます」と姿勢を示し、「今後とも、変わらぬご支援・ご声援を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます」と呼びかけている。