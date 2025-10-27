J3降格確定の愛媛が声明「本当に申し訳なく、心よりお詫び申し上げます」
愛媛FCは26日、J3降格が確定したことを受けて「愛媛FCを応援してくださるすべての皆様へ」と題した声明を発表した。
愛媛は同日のジュビロ磐田戦を1-3で落とし、今季の18位以下が確定。2023年のJ3優勝からJ2復帰2年目となっていたが再びJ3で戦うことになった。
クラブは村上忠社長の名義で声明を発表し、「皆さまと歓びを分かち合ったJ3優勝からわずか2シーズン目で降格と相成りました事、クラブを支えてくださっているファン、サポーター、スポンサーの皆さま、行政関係の皆さまに本当に申し訳なく、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。続けて「私たちは他クラブに比べて何かが足りなかった。それは勝負に対する執念、執着であったかも知れません。だとすればそれをチームに持たせる事ができなかったクラブの責任であり、私のいたらなさであると思います」と伝えた。
その上で「選手たちはこのクラブのために懸命に戦ってくれました。監督もコーチ陣もその選手たちのために懸命に指揮をしてくれました」と労いつつ、「それでもこの結果になりました。必ずやその要因を追求してチームを建てなおし、J2への再度復帰を果たしたいと思います」とコメント。サポーターには「愛媛FCをいつも応援いただいている皆さまにおかれましては、来シーズンはJ3での戦いになりますが、愛媛FCに対しまして変わらぬ熱き応援を引き続き賜れますよう、心からお願い申し上げます」と呼びかけた。
愛媛は同日のジュビロ磐田戦を1-3で落とし、今季の18位以下が確定。2023年のJ3優勝からJ2復帰2年目となっていたが再びJ3で戦うことになった。
クラブは村上忠社長の名義で声明を発表し、「皆さまと歓びを分かち合ったJ3優勝からわずか2シーズン目で降格と相成りました事、クラブを支えてくださっているファン、サポーター、スポンサーの皆さま、行政関係の皆さまに本当に申し訳なく、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。続けて「私たちは他クラブに比べて何かが足りなかった。それは勝負に対する執念、執着であったかも知れません。だとすればそれをチームに持たせる事ができなかったクラブの責任であり、私のいたらなさであると思います」と伝えた。