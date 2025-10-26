本気と思わせて“逃げる”可能性大。遊び人の男性定番の「危険ワード」
「今は誰とも付き合う気ない」「君は特別」「好きって言ったら困る？」
どれもドキッとする甘いセリフですが、その裏には“逃げ道”がしっかり用意されているもの。恋愛上手な男性ほど、本気に見せかけて責任を取らないテクニックが巧みです。そこで今回は、そんな“遊び人男性”がよく使う危険ワードと、その心理を解説します。
「今は誰とも付き合う気ない」
恋愛する気がないと言いつつ、優しく連絡をくれる。それは「後で責められないように」伏線を張っているだけ。「彼女じゃないけど関係は持ちたい」と都合のいい立場にされる危険があります。この一言が出た時点で、あなたは“本命候補”ではなく“遊び枠”扱いでしょう。
「君は特別」
「君は特別」という言葉を口にする男性も要注意です。実際は“特別っぽく扱っているだけ”のケースがほとんど。本気の男性は、特別ではなく“唯一”として向き合ってくれます。目に見える“行動の裏付け”がなければ、信じる価値なしです。
「好きって言ったら困る？」
このセリフは、女性の出方を見たい“恋愛ゲーム”の一種。本気で想っているなら、「困る？」ではなく「好き」と断言するはず。曖昧な表現に逃げる時点で、覚悟のなさが透けて見えます。照れ笑いしたり動揺したりすれば、「イケる」と思われるだけです。
遊び人の男性ほど、言葉の選び方が戦略的。その「本気っぽい」態度に惑わされず、“行動の一貫性”をしっかり見極めてくださいね。
🌼いいカモを見つけた。モラハラ男性に「狙われやすい女性」とは