彼女にはドン引きしたよ…。男性から嫌われてしまう「NGな言動」
気になる男性と良好な関係を築いてきたとしても、１つの言動ですべてが台無しになってしまうことも。
そこで今回は、男性から嫌われてしまう「NGな言動」を紹介するので、十分に注意していきましょう。
意中の男性と他の男性とを比較する
意中の男性と良い関係を築いていたとしても、他の男性と比較するような言動は控えるべき。
特に他の男性のことを持ち出して、意中の男性のことをディスることは決してやってはいけません。
頭ごなしに男性の意見を否定する
男性の意見やを頭ごなしに否定する行動も避けるべきです。
確かに自分と意見が合わないと感じることもあるのは当然ですし、明らかにその男性が間違っていることもあるはず。
でも、男性は頭ごなしに否定されるとプライドが傷つけられて不愉快な気分になりますし、何より女性への不信感が募るので、必ず男性の意見を受け止めてあげることが大事になります。
その上で、「私はこう思うけど、どうかな？」などと自分の意見を伝えるようにしましょう。
今回紹介した言動はついやってしまいがちですが、男性の気持ちを冷めさせてしまう可能性は否定できないので、ぜひ注意していきましょうね。
