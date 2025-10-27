「大腸カメラ」で痛みを感じやすい人の特徴はご存じですか? 痩せていると痛みが強い?【医師解説】

お腹のハリや便通の変化、便潜血検査で陽性……、そんなときに勧められるのが「大腸カメラ（大腸内視鏡検査）」です。ただ、「痛そう」「つらそう」と感じて、受けるのをためらう人も少なくありません。中には「痩せていると特に痛い」という噂も……。そこで今回は、大腸カメラに関する不安や誤解について、「多摩せいせき消化器内視鏡クリニック」の嶋田先生に解説していただきました。

嶋田 隆介（多摩せいせき消化器内視鏡クリニック）

杏林大学医学部卒業。その後、杏林大学医学部付属病院、立正佼成会附属佼成病院（現・杏林大学医学部付属杉並病院）などで経験を積む。2023年、東京都多摩市に「多摩せいせき消化器内視鏡クリニック」を開院。日本消化器病学会認定消化器病専門医、日本消化器内視鏡学会認定内視鏡専門医、日本内科学会認定内科認定医。

大腸カメラで見つかる疾患

まず、大腸カメラについて教えてください。

大腸カメラは、おしりから内視鏡を挿入して、大腸全体の粘膜を直接観察する検査です。ポリープや炎症、出血の有無などをリアルタイムで確認でき、必要があればその場で組織を採取したりポリープを切除したりすることもできます。

大腸カメラで、どのような病気が見つかるのでしょうか？

大腸がんや大腸ポリープ、潰瘍性大腸炎、クローン病、大腸憩室症などが代表的です。特に大腸がんは早期発見・早期治療で治る可能性が高いため、定期的な検査が重要です。

ポリープが見つかった場合、必ず切除しなければならないのですか？

大腸ポリープは多くが良性ですが、「腺腫」と呼ばれるタイプは年数をかけてがんに進行することがあります。特に大きさが20mmを超えると、半数以上ががん化するとも言われており、「前がん病変」と考えられています。また、小さくても顕微鏡で見るとがん細胞が見つかることもあるため、基本的にはポリープは切除するのが望ましいとされています。

その場で切除できるのはありがたいですね。

ポリープだけでなく、ごく初期で広がりのない大腸がんも切除することが可能です。検査と同時にポリープの切除までできれば、入院の必要がなく、体への負担も少なくて済みます。ポリープの数や大きさによっては、後日あらためて切除したり、専門の医療機関が紹介されたりすることもあります。しかし、基本的には検査当日に治療まで完了するケースが多く、忙しい人にも受けやすい検査と言えるでしょう。

大腸カメラは痛い?

大腸カメラを受けた方がいい人の特徴はありますか？

「便秘や下痢、血便などが気になる人」や「健康診断の便潜血検査で陽性となった人」などは、先延ばしせずに受けていただきたいですね。ほかにも、「40歳以上だが大腸内視鏡検査を一度も受けたことがない人」「大腸がんや大腸ポリープを発症している家族がいる人」にも大腸カメラをおすすめしています。

大腸カメラは「痛い」「つらい」といったイメージがあります。

たしかに、以前の大腸カメラには、そういったイメージもあったかもしれません。しかし最近は当院でもおこなっているように、鎮静剤を使用して苦痛や不快感を大幅に減らしながら実施している医療機関も増えてきています。

痛くない方法があるのですね。

はい。ほかにも、大腸内に内視鏡スコープを挿入する際の痛みを最小限にする「無送気軸保持短縮法」を採用している医療機関や、腸内の深いしわやヒダを伸ばすために送り込む空気を炭酸ガスにしている医療機関を選ぶと、さらに少ない負担で済むと思います。

それでも痛みを感じる人もいるのでしょうか？

腸の形や長さ、癒着の有無、体格などにより、挿入に時間がかかったり、カーブが多くて多少の痛みを感じやすかったりする人もいるかもしれません。

大腸カメラで痛みを感じやすい人の特徴

注意が必要な人や痛みを感じやすい人には、どのような特徴がありますか？

過去にお腹の手術歴があり、腸や周囲の組織に癒着がある人、腸が細い人、便秘がちで腸の動きが鈍い人は、検査時に痛みが出やすい傾向があります。また、不安が強い人は緊張でお腹に力が入ることで痛みにつながることもあります。

「痩せていると痛い」という話を聞いたことがあります。

痩せている人は皮下脂肪や腹部の緩衝材が少ないため、腸の動きや内視鏡の挿入がダイレクトに腹部に伝わり、痛みを感じやすい傾向があるかもしれません。その一方、痩せ型であっても苦痛なく検査を終わらせる人も多く、あくまでも「痛みを感じやすい傾向がある」という程度かと思います。

ほかに、注意が必要なケースはありますか？

便秘がちな人は、大腸内視鏡の前の準備が少し大変になることがあります。便が残りやすいため、下剤を多めに使ったり、数日前から薬で腸を整えたりするかもしれません。腸の中が綺麗になっていないと検査が上手くできないので、便秘がある人は必ず医師に伝えて、準備の方法を相談しましょう。心配な人は、自宅ではなく院内で前処置ができる医療機関がおすすめです。便秘は大腸がんのリスクなので、ぜひ積極的に大腸カメラを受けていただきたいです。

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

最近は、若い人の大腸がんも増えてきています。痩せている人や便秘がちな人は、そうでない人と比べて少し検査が難しくなることもありますが、今は鎮静剤や無送気軸保持短縮法といった苦痛を減らす方法も多くあります。実際に、当院で大腸カメラを受けた人からも「楽でした」「気づいたら終わっていました」という声をたくさんいただいています。必要以上に怖がらず、安心して大腸カメラを受けていただければと思います。

「痩せている人は大腸カメラが痛い」という噂には、一部の裏付けがありました。ただし、医師の経験や設備、鎮静剤の使用などで、体型にかかわらず痛みを軽減することは可能です。重要なのは、信頼できる医療機関を選び、無理なく検査を受けることのようです。これまで「痛そう」と敬遠していた人も、本記事で解説した負担の少ない検査ができる医療機関を探して、検討してみてはいかがでしょうか。

