「白血病の初期症状」はご存知ですか？医師が解説！

白血病の初期症状とは？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。

※この記事はメディカルドックにて『「白血病の主な3つの症状」はご存知ですか？前兆となる初期症状も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

今村 英利（タイムルクリニック）

2009年新疆医科大学を卒業し、中国医師免許を取得。2019年に日本医師免許を取得。神戸大学大学院（腫瘍・血液内科学講座）にて血液悪性腫瘍の研究に従事。2019年に日本医師免許と医学博士号を取得。赤穂市民病院、亀田総合病院、新宿アイランド内科クリニック院長、在宅医療(訪問診療)などを歴任後、2024年9月タイムルクリニックに院長として着任。現在は、内科・皮膚科全般の疾患を幅広く診療している。

「白血病」とは？

白血病とは、造血幹細胞という赤血球、白血球、血小板の元となる細胞が、それぞれに分化する途中でがん化したものをいいます。白血球は3つに分類され、そのなかでもさらに分類されるため、どの段階の白血球ががん化しているかによって名前が異なります。

白血病の種類

白血病は大きくわけると急性、慢性の２種類があり、さらに骨髄性かリンパ性の２種類にわかれます。

・急性骨髄性白血病

・急性リンパ性白血病

・慢性骨髄性白血病

・慢性リンパ性白血病

まずは、4種類の白血病の特徴をお伝えします。

急性骨髄性白血病（AML）

急性骨髄性白血病は、本来は骨髄系の細胞になるはずの未熟な細胞がわけもなく増殖した状態です。白血病細胞が増加すると正常な造血機能ができなくなるので、正常な赤血球が減少し、疲れやすさや息切れなどの貧血症状が出現します。正常な血小板も減少するため、歯肉出血や鼻血などがみられます。正常な白血球もないために感染しやすくなります。病期が進むと倦怠感が強くなり、抵抗力が低下し重篤な感染症にかかりやすくなります。

急性リンパ性白血病（ALL）

白血球のひとつであるリンパ球が、リンパ球になる前にがん化したものを急性リンパ性白血病といいます。リンパ節の腫れや関節痛をともない、脳や脊髄といった中枢神経にも影響を及ぼします。中枢神経にも影響すると、貧血症状、出血、発熱だけではなく頭痛や吐き気といった症状も出現するのです。

慢性骨髄性白血病（CML）

慢性骨髄性白血病は、血液を作りだす元となる造血幹細胞ががん化し、顆粒球、赤芽球、骨髄芽球が著しく増殖する病気です。血液検査や骨髄検査でがん細胞は発見されますが、初期の段階では無症状であり、急性転化という悪化してから発見されることが多い病気でもあります。

異常なチロシンキナーゼたんぱくが増加するため体内で白血病細胞が増え続け、正常な造血障害を起こし、染色体検査ではフィラデルフィア染色体が発見されることが特徴です。

慢性リンパ性白血病（CLL）

リンパ球のひとつであるＢリンパ球ががん化することで起こるのが、慢性リンパ性白血病です。検査では異常なＢリンパ球が増加し、リンパ節や肝臓、脾臓でも見つけられます。そのため、進行するとリンパ節、肝臓や脾臓の腫脹がみられます。

高齢者に多いのですが日本では少ないことが特徴で、慢性骨髄性白血病と同じく急性転化という悪化した状態で発見されることが多い病気です。

白血病の前兆となる初期症状

ここからは白血病の前兆となる初期症状をご紹介します。一つの症状だけでは何の病気かわからないですが、症状の組み合わせや経過などを踏まえて総合的に判断すると白血病を疑って診察が進められます。次に挙げる症状が出現しているとき、また続くときは、かかりつけ医や近隣の医療機関を受診しましょう。

倦怠感

赤血球が減少するために起こる症状のひとつ、貧血症状によって疲れやすい状況になります。小児は表現することが難しいため、周囲の方がいつもと違う様子がないか観察する必要があります。遊ぶ姿が辛そう、遊ぼうとしない、いつもと違ってぐったりしている、という時は、倦怠感が強いのかも知れません。

骨の痛み

白血病細胞が骨髄で増殖すると、骨痛や関節痛を生じることがあります。小児の場合は成長痛と間違えてしまう可能性もあります。骨の痛みだけではなく、ほかの症状も出現していることが多いです。自覚している症状全てをかかりつけ医に報告し、必要があれば白血病の精査のために紹介してもらいましょう。

リンパ節の腫れ

耳裏や首、わきの下にグリグリとした腫れを感じたら、リンパ節が腫れているかも知れません。リンパ性白血病に見られる症状で痛みを伴わないものもあるため、気づきにくいこともあります。

腹部の張り

肝臓や脾臓が腫れていると、胃の辺りから下が張ってしまいます。慢性の白血病に見られやすく、白血病細胞が肝臓や脾臓に浸潤しているときに見られます。

「白血病の症状」についてよくある質問

ここまで白血病の症状を紹介しました。ここでは「白血病の症状」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

急性白血病と慢性白血病の症状に違いはありますか？

今村 英利 医師

急性白血病では、その名の通り症状が急激に現れて悪化していきます。慢性白血病は基本的に徐々に進行するものですが、時には急性転化という急性白血病のような症状に見舞われます。慢性白血病の多くは慢性期という時期に急激な症状がない時期に発見され、治療が開始されていることが多いです。

白血病を疑うあざの特徴を教えてください。

今村 英利 医師

あざと聞いてイメージするのは、青いあざかも知れません。白血病でみられるあざは、青いものだけではなく、血液を連想させるような暗紫色や暗赤色のあざ、赤い点々が無数にみられるあざもあります。

編集部まとめ

白血病で見られる代表的な症状は、貧血症状、出血、発熱です。出血を除いては風邪など他の病気にも見られる一般的な症状であり、見落としやすいです。あざや内出血といった出血症状なども同時に現れているようなら白血病を考える必要があります。日頃から自分の体調をしっかり把握し、何か異変に気付いたら早めに医療機関を受診するようにしましょう。

参考文献

造血器腫瘍診療ガイドライン（日本血液学会）

白血病ってどんな病気？