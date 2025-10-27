CFexpress 4.0 Type B PG5.6：16,500円→14,024円（15.01%OFF） CFexpress 4.0 Type A PG9.6：16,500円→14,025円（15.00%OFF）
USB 3.2 Gen2 シングルスロットカードリーダー
CFexpress 4.0 Type A PGM12：9,900円→8,415円（15.00%OFF）
USB 3.2 Gen 1 デュアルスロットカードリーダー
SD/microSD PGM0.5：5,000円→4,250円（15.00%OFF）
USB 3.2 Gen 2 デュアルスロットカードリーダー
CFast/SD PG02：13,200円→11,220円（15.00%OFF） CFexpress Type B/SD PG05.5：13,200円→11,220円（15.00%OFF） SD/SD PG05.5：13,200円→11,219円（15.01%OFF） CFexpress Type A/SD PG09：13,200円→11,220円（15.01%OFF）
USB4ポータブルSSD
PG10 Pro 2TB：66,000円→56,100円（15.00%OFF） PG10 Pro 4TB：105,600円→92,400円（12.50%OFF） PG10.5 Pro Mini 1TB：29,700円→25,245円（15.00%OFF） PG10.5 Pro Mini 2TB：49,500円→42,075円（15.00%OFF） PG10.5 Pro Mini 4TB：90,800円→77,180円（15.00%OFF）