ProGrade Digital Inc.は、10月27日（月）にスタートした「Amazon スマイルSALE」に参加。メモリーカード、カードリーダー、ポータブルSSDなどを割引価格で販売している。

最大割引率は、CFexpressやSDXC UHS-IIの製品に見られる20％。microSDXC UHS-IIも全製品が20％引きになっている。ポータブルSSDの「PG10 Pro」もセールの対象だが、10月15日発表の「4TB V2」「8TB V2」「16TB V1」については、通常価格での販売になる。

※実際の価格はAmazonでご確認ください。

セール名

Amazon スマイルSALE

セール期間

2025年10月27日（月）～11月4日（火）

CFexpress 4.0 Type B

GOLD 240GB：21,500円→17,200円（20.00%OFF） GOLD 512GB：31,400円→25,120円（20.00%OFF） GOLD 1TB：54,500円→43,700円（20.00%OFF） GOLD 2TB：99,000円→79,200円（20.00%OFF） IRIDIUM 400GB：33,000円→28,050円（15.00%OFF） IRIDIUM 800GB：62,700円→53,294円（15.00%OFF） IRIDIUM 1.6TB：122,100円→103,784円（15.00%OFF）

CFexpress 2.0 Type B

GOLD 128GB：16,500円→14,025円（15.00%OFF）

CFexpress 4.0 Type A

IRIDIUM 480GB：38,000円→32,300円（15.00%OFF） IRIDIUM 960GB：71,000円→60,349円（15.00%OFF）

CFexpress 2.0 Type A

GOLD 120GB：19,800円→15,840円（20.00%OFF） GOLD 960GB：66,000円→52,800円（20.00%OFF）

SDXC UHS-II

V60 GOLD：128GB：6,600円→5,280円（20.00%OFF） V60 GOLD：256GB：11,600円→9,280円（20.00%OFF） V60 GOLD：512GB：23,100円→18,480円（20.00%OFF） V60 GOLD：1TB：41,300円→33,040円（20.00%OFF） V90 IRIDIUM 128GB：16,500円→13,200円（20.00%OFF） V90 IRIDIUM 256GB：33,000円→26,400円（20.00%OFF） V90 IRIDIUM 512GB：74,300円→59,440円（20.00%OFF） V90 IRIDIUM 1TB：132,000円→105,600円（20.00%OFF）

microSDXC UHS-II

V60 GOLD 128GB：6,800円→5,440円（20.00%OFF） V60 GOLD 256GB：11,800円→9,440円（20.00%OFF） V60 GOLD 512GB：23,300円→18,640円（20.00%OFF）

USB4カードリーダー

CFexpress 4.0 Type B PG5.6：16,500円→14,024円（15.01%OFF） CFexpress 4.0 Type A PG9.6：16,500円→14,025円（15.00%OFF）

USB 3.2 Gen2 シングルスロットカードリーダー

CFexpress 4.0 Type A PGM12：9,900円→8,415円（15.00%OFF）

USB 3.2 Gen 1 デュアルスロットカードリーダー

SD/microSD PGM0.5：5,000円→4,250円（15.00%OFF）

USB 3.2 Gen 2 デュアルスロットカードリーダー

CFast/SD PG02：13,200円→11,220円（15.00%OFF） CFexpress Type B/SD PG05.5：13,200円→11,220円（15.00%OFF） SD/SD PG05.5：13,200円→11,219円（15.01%OFF） CFexpress Type A/SD PG09：13,200円→11,220円（15.01%OFF）

USB4ポータブルSSD

PG10 Pro 2TB：66,000円→56,100円（15.00%OFF） PG10 Pro 4TB：105,600円→92,400円（12.50%OFF） PG10.5 Pro Mini 1TB：29,700円→25,245円（15.00%OFF） PG10.5 Pro Mini 2TB：49,500円→42,075円（15.00%OFF） PG10.5 Pro Mini 4TB：90,800円→77,180円（15.00%OFF）

USB3.2 Ge2対応ポータブルSSD

PG30 500GB：16,500円→14,025円（15.00%OFF） PG30 1TB：23,100円→19,634円（15.00%OFF） PG30 2TB：41,300円→35,104円（15.00%OFF）

Thunderbolt4/USB4 HUB

PG20 Pro Hub：28,100円→23,884円（15.00%OFF） Thunderbolt4 Cable 40Gbps 240W 15cm：5,000円→4,250円（15.00%OFF）