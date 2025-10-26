失恋はほぼ確定です。男性が興味のない女性にする「態度」
男性のことを好きになればなるほど、男性の本心が見えてこなくなることはよくあるはず。
そこで今回は、男性が興味のない女性にする「態度」を紹介するので、ぜひ頭に入れておきましょう。
絶対に本音を言わない
男性は興味のない女性に対して本音を打ち明けることはありません。
それは女性の「好き」という気持ちに気づいていようが、気づいていまいが同じで、心を開いておらず、警戒心を持っている証拠と言えます。
もし親身になってくれた上で、自分の身の上話を交えてアドバイスをしてくれるようなら心を開いてくれたと見なすことができます。
「俺から誘うね」と言われる
男性と食事やデートの約束をしようと思っても、決まって「俺から誘うね」「都合見えたら連絡する」などと言われてしまうなら、ほぼ脈なしでしょう。
実際、その後に連絡を待ったところで、男性からお誘いの連絡はほぼ来ないものです。
やはり男性も気になる女性とは２人きりで会いたいと思うはずで、その場合は女性から提案された時間が都合に合わなければ、その場で「この日はどうかな？」などと別の日程を出してくれます。
気になる男性の本心を確かめたいなら、ぜひ今回紹介した方法を参考にアプローチしてみてくださいね。
