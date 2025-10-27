乃木坂46の井上和が自身のInstagramを更新し、『チェンソーマン』レゼの仮装ショットを披露した。

【写真】『チェンソーマン』のキャラ・ロゼの再現度の高いコスプレを披露した乃木坂46井上和

乃木坂46の39thシングル「Same numbers」発売記念オンラインミート＆グリート（個別トーク会）が10月26日に開催。

井上は「オンラインミート＆グリートありがとうございました」とファンへのお礼の気持ちを綴った。続けて、「少し早めのハロウィン。今年はレゼちゃんになりました」とコメントし、仮装した写真を披露。

ノースリーブの襟付き白トップスにリボンタイを付け、首元には黒のチョーカーを着用。美脚が際立つ黒いミニスカートにはニーハイストッキングをプラス。ヘアスタイルは“レぜ”を意識したまとめ髪で再現度の高いコスプレ姿を公開した。

写真は、右手の甲を耳に当てているポーズの上半身アップからスタート。スタイルの良さが分かる全身ショット（2・3枚目）や劇場版『チェンソーマン レぜ篇』のポスターも添えられている。

SNSには「スタイル良すぎ！キレイすぎ！かわいすぎ！」「レゼコスプレ火力高すぎ！」「レゼコス破壊力抜群」「えぐいかわいさ！」「可愛さレベチ」と絶賛するファンの声が集まっている。

