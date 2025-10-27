Mrs. GREEN APPLEが、グループ史上最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を10月25日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで開幕。

【画像】大森元貴のニューへア＆“BABEL no TOH”ステージショット

メンバーのSNSでは、あらたなビジュアルが次々と公開され、ファンの間で大きな話題となっている。

■赤髪×カラコンで微笑みながら両手を広げる大森元貴

大森元貴は自身のXを更新し、「髪色衣装解禁」とのコメントとともに新ビジュアルを公開。

白シャツに深紅の衣装をまとい、髪も衣装とリンクするような赤にチェンジ。目元には赤系のカラコンを入れ、大きなゴールドの髪飾りをつけて、微笑みながら両手を広げている。

さらに、「バベル、名古屋ありがとうでした。また会おう！必ず！元気でおるのだよ名古屋。」と綴り、モノクロのステージショットも投稿。

ファンからは「ビジュ爆発」「髪色天才」「顔が良すぎる」「王子様みたい」「バベルの世界観にぴったり」「最高に美しい」「神降臨」「かっこよすぎて震えた」「大優勝」「眼福」「まさかの本人からのネタバレ」といった称賛の声が相次いでいる。

■若井滉斗は“ブルー×ゴールド”の衣装で気品漂う佇まい

同じく若井滉斗もInstagramストーリーズで「バベルのビジュアル解禁するよー」「自衛したい人は気をつけろなー」と投稿。

続けてアップされた写真では、リボンタイの白ブラウスにブルーとゴールドを基調とした華やかな衣装をまとい、黒髪ベースに黄色のハイライトを入れたスタイルを披露した。

若井滉斗のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/hiloto_wakai_mga/

■藤澤涼架は“グリーン×ホワイト”の柔らかなビジュアル公開

藤澤涼架もInstagramストーリーズを更新し、「バベルビジュ解禁しますっ」と宣言。

続けて公開された写真では、白のスタンドカラーレースシャツにグリーンの衣装を身にまとい、ハイトーンヘアにグリーン系のカラコンを合わせている。

藤澤涼架のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/ryoka_fujisawa_mga/

3人それぞれの個性と色が、壮大な“BABEL no TOH”の世界を彩っている。