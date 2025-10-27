ＫＶＫ、上期経常は一転23％増益で上振れ着地

ＫＶＫ <6484> [東証Ｓ] が10月27日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比23.3％増の17.3億円に伸び、従来の3.9％減益予想から一転して増益で着地。

通期計画の28億円に対する進捗率は61.9％に達し、5年平均の47.1％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比36.0％減の10.6億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比16.7％増の9.3億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の8.5％→8.6％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

