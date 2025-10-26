朝５分のひと手間で若々しく！大人ショートヘアが一気にアカ抜け「簡単スタイリングテク」
朝はとにかく時間との戦い。寝ぐせを直すだけで精一杯…という人も少なくないでしょう。でも、ほんの５分の“ひと手間”でショートヘアが見違えるほど若々しく仕上がるんです。そこで今回は、忙しい朝でも簡単にできて印象がグッと若々しくなる「簡単スタイリングテク」を紹介します。
寝ぐせ直しは「霧吹き＋オイル」で時短＆ツヤ感アップ
朝、髪を根元から濡らすのは時間がかかる…。そんな時におすすめなのが「霧吹き＋オイル」テク。髪全体を軽く湿らせてから、毛先中心にオイルをなじませるだけでOK。寝ぐせが自然に収まり、ドライヤー時間も短縮できます。
さらに、ツヤとまとまりが出ることで“清潔感”と“若見え効果”がグンとアップ。バタバタした朝でも、数分で整った印象をつくれます。
トップに“ふんわり立ち上がり”を仕込むだけで小顔見え
ショートヘアの印象を左右するのはトップのボリューム感。寝ぐせを直したあと、根元を少し持ち上げながらドライヤーを当てるだけで、自然な立ち上がりが生まれます。
特に分け目付近をふんわりさせると、顔の縦ラインが強調されて小顔見えに。仕上げに軽めのスプレーでキープすれば、一日中ペタンコ知らず。たった数十秒のひと手間で印象が驚くほど変わります。
耳かけ＆前髪アレンジで“抜け感”をプラス
時間がない朝でも、耳にかけるだけで一気に“こなれ感”を演出できます。顔まわりがスッキリ見えるうえ、ピアスやイヤーカフも映えて華やかさUP。
また、前髪を軽くサイドに流すのもおすすめ。ストレートアイロンで毛先を内にワンカールさせると、自然な動きと柔らかさが出て大人感と洒落感が高まります。
“ちょっとした手間”をかけるかかけないかで、大きく印象に差がつくショートヘア。たとえ５分でも、自分の手で整えたスタイルは気持ちまで前向きにしてくれます。ぜひ今回紹介した方法を取り入れて、“若々しく、アカ抜けた大人ショート”を手に入れてみませんか？＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AIを利用して作成しています
