日経平均27日前引け＝続伸、1037円高の5万337円 日経平均27日前引け＝続伸、1037円高の5万337円

27日前引けの日経平均株価は続伸。前週末比1037.71円（2.10％）高の5万337.36円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1473、値下がりは118、変わらずは20と、値上がり銘柄の割合が90％を超える全面高商状だった。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を237.04円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が206.06円、ファストリ <9983>が122.02円、東エレク <8035>が35.35円、フジクラ <5803>が28.28円と続いた。



マイナス寄与度は19.87円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、中外薬 <4519>が5.05円、良品計画 <7453>が2.76円、安川電 <6506>が1.95円、住友重 <6302>が0.53円と並んだ。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は精密機器で、以下、非鉄金属、証券・商品、情報・通信、その他製品、銀行と続いた。



