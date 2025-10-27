27日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数989、値下がり銘柄数380と、値上がりが優勢だった。



個別ではインタートレード<3747>、ニッチツ<7021>がストップ高。赤阪鐵工所<6022>は一時ストップ高と値を飛ばした。ホクリヨウ<1384>、美樹工業<1718>、ソネック<1768>、松井建設<1810>、錢高組<1811>など92銘柄は年初来高値を更新。アストマックス<7162>、ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ<2315>、ＰＬＡＮＴ<7646>、日本ギア工業<6356>、Ｓｐｅｅｅ<4499>は値上がり率上位に買われた。



一方、福留ハム<2291>、出前館<2484>、アトム<7412>が年初来安値を更新。エブレン<6599>、櫻島埠頭<9353>、アールシーコア<7837>、エス・サイエンス<5721>、日本精鉱<5729>は値下がり率上位に売られた。



