ETF売買動向＝27日前引け、ＭＸ米ＳＰ有、ｉＳ米国株Ｈが新高値 ETF売買動向＝27日前引け、ＭＸ米ＳＰ有、ｉＳ米国株Ｈが新高値

27日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比57.5％増の3015億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同68.7％増の2436億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算型） <1305> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 配当貴族指数 <364A> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ キャッシュフロー <356A> 、ｉシェアーズ・コア ＴＯＰＩＸ ＥＴＦ <1475> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <2633> など147銘柄が新高値。ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> など22銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳカーボン・エフィシェント <2560> が5.27％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が4.35％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が3.86％高、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> が3.07％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.01％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1037円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1599億8200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1173億800万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が222億5000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が129億8100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が124億8800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が106億5800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が92億800万円の売買代金となった。



