　27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　159982　　　71.4　　　 43580
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 22250　　 142.0　　　　5980
３. <1579> 日経ブル２　　　 12981　　　70.1　　　 468.9
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12488　　　58.9　　　 51660
５. <1360> 日経ベア２　　　 10658　　　98.0　　　 146.7
６. <1540> 純金信託　　　　　9573　　 -19.3　　　 19280
７. <1321> 野村日経平均　　　9208　　　59.6　　　 52240
８. <1306> 野村東証指数　　　4159　　 203.6　　　3484.0
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　3074　　　23.9　　　 682.9
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　2712　　 -70.7　　　　5238
11. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2638　　　68.9　　　　 240
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　2298　　 -19.7　　　155300
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2184　　 122.6　　　 66900
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　1995　　 115.0　　　 52080
15. <1330> 上場日経平均　　　1671　　 104.3　　　 52290
16. <1545> 野村ナスＨ無　　　1567　　 298.7　　　 39520
17. <2644> ＧＸ半導日株　　　1548　　 -30.5　　　　2430
18. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1541　　　69.9　　　 57290
19. <314A> ｉＳゴールド　　　1496　　　 3.9　　　 295.5
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1472　　 146.2　　　　2361
21. <1571> 日経インバ　　　　1230　　 485.7　　　　 420
22. <1615> 野村東証銀行　　　1230　　 170.3　　　 462.2
23. <1542> 純銀信託　　　　　1220　　　22.5　　　 21765
24. <1328> 野村金連動　　　　1202　　　51.0　　　 14855
25. <1489> 日経高配５０　　　1178　　 258.1　　　　2617
26. <1346> ＭＸ２２５　　　　1061　　 142.2　　　 52320
27. <200A> 野村日半導　　　　1000　　　 4.8　　　　2210
28. <1358> 上場日経２倍　　　 995　　 109.9　　　 82280
29. <1655> ｉＳ米国株　　　　 990　　　89.7　　　 753.8
30. <1541> 純プラ信託　　　　 956　　　38.0　　　　7440
31. <2244> ＧＸＵテック　　　 820　　 143.3　　　　3121
32. <380A> ＧＸ中国テク　　　 704　　1366.7　　　　1260
33. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 675　　 581.8　　　 343.1
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 670　　　73.6　　　 61540
35. <1398> ＳＭＤリート　　　 657　　 -46.3　　　2024.0
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 624　　　-9.7　　　 625.0
37. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 610　　 141.1　　　 52620
38. <2243> ＧＸ半導体　　　　 597　　 133.2　　　　2581
39. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 593　　 -40.8　　　2141.5
40. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 538　　 281.6　　　　 151
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 522　　　-5.3　　　　1128
42. <1487> 上場米債ヘ有　　　 507　　　-0.4　　　 12815
43. <1308> 上場東証指数　　　 498　　　 1.4　　　　3442
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 486　　　56.8　　　 30120
45. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 452　　　-6.0　　　　1176
46. <1356> ＴＰＸベア２　　　 449　　　77.5　　　 182.6
47. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 446　　 168.7　　　104300
48. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 414　　 696.2　　　 50840
49. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 412　　 362.9　　　 372.0
50. <2516> 東証グロース　　　 403　　 217.3　　　 579.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


