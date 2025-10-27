ETF売買代金ランキング＝27日前引け
27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 159982 71.4 43580
２. <1357> 日経Ｄインバ 22250 142.0 5980
３. <1579> 日経ブル２ 12981 70.1 468.9
４. <1458> 楽天Ｗブル 12488 58.9 51660
５. <1360> 日経ベア２ 10658 98.0 146.7
６. <1540> 純金信託 9573 -19.3 19280
７. <1321> 野村日経平均 9208 59.6 52240
８. <1306> 野村東証指数 4159 203.6 3484.0
９. <1568> ＴＰＸブル 3074 23.9 682.9
10. <1329> ｉＳ日経 2712 -70.7 5238
11. <1459> 楽天Ｗベア 2638 68.9 240
12. <2036> 金先物Ｗブル 2298 -19.7 155300
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2184 122.6 66900
14. <1320> ｉＦ日経年１ 1995 115.0 52080
15. <1330> 上場日経平均 1671 104.3 52290
16. <1545> 野村ナスＨ無 1567 298.7 39520
17. <2644> ＧＸ半導日株 1548 -30.5 2430
18. <1326> ＳＰＤＲ 1541 69.9 57290
19. <314A> ｉＳゴールド 1496 3.9 295.5
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1472 146.2 2361
21. <1571> 日経インバ 1230 485.7 420
22. <1615> 野村東証銀行 1230 170.3 462.2
23. <1542> 純銀信託 1220 22.5 21765
24. <1328> 野村金連動 1202 51.0 14855
25. <1489> 日経高配５０ 1178 258.1 2617
26. <1346> ＭＸ２２５ 1061 142.2 52320
27. <200A> 野村日半導 1000 4.8 2210
28. <1358> 上場日経２倍 995 109.9 82280
29. <1655> ｉＳ米国株 990 89.7 753.8
30. <1541> 純プラ信託 956 38.0 7440
31. <2244> ＧＸＵテック 820 143.3 3121
32. <380A> ＧＸ中国テク 704 1366.7 1260
33. <1475> ｉＳＴＰＸ 675 581.8 343.1
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 670 73.6 61540
35. <1398> ＳＭＤリート 657 -46.3 2024.0
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 624 -9.7 625.0
37. <1367> ｉＦＴＰＷブ 610 141.1 52620
38. <2243> ＧＸ半導体 597 133.2 2581
39. <1343> 野村ＲＥＩＴ 593 -40.8 2141.5
40. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 538 281.6 151
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 522 -5.3 1128
42. <1487> 上場米債ヘ有 507 -0.4 12815
43. <1308> 上場東証指数 498 1.4 3442
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 486 56.8 30120
45. <2865> ＧＸＮカバコ 452 -6.0 1176
46. <1356> ＴＰＸベア２ 449 77.5 182.6
47. <1557> ＳＰＤＲ５百 446 168.7 104300
48. <1369> Ｏｎｅ２２５ 414 696.2 50840
49. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 412 362.9 372.0
50. <2516> 東証グロース 403 217.3 579.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
