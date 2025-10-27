株にハマるJOY、持ち株は上がらず嘆き 日経平均株価5万円突破の恩恵なし「少しだけ余力が…」
タレントのJOYが27日、自身の公式Xを更新。本日の日経平均株価は史上初の5万円を突破する大幅な上昇となったが、持ち株への影響が少ないことを嘆いた。
【Xより】どんな株買った？株価が上がらず嘆くJOY
株投資にハマるJOYは4月7日、当日の日経平均株価が一時、2900円を超える大幅な下落もあり、「投資してるみんな、この下げの中どう対応してる？瞳を閉じて耐えてる？泣きながら売った？もしくは余力あって買ってる？そもそも上手くポジション調整してたからくらってない？僕は山手線で音楽聴きながら泣いてます」と暴落の影響を受けたと打ち明けていた。
当時の市場について「今回の下げで買いたい銘柄めっちゃあったのに買う余力を残してなかったのが本当に悔やまれる。ポジション調整してなかった自分が悪いんだけどね」とし、「いい銘柄で喉から手が出るほど欲しい位置まで落ちてきてるのが沢山あったから 一番推してる会社（含み損中）もナンピンしたかったよ」とつづっていた。
そんな状況から半年近く経過して先日、「ずっと期待して持ち続けてる銘柄がここ１ヶ月でようやくプラ転した。トランプ関税で買値の半額くらいまで下がっても一株も売らずに持ち続けてよかったよ」と安堵していた。
そしてこの日、日経平均株価は一時1300円以上の値上がりを見せ、日経平均株価は史上初の5万円を突破。多くの銘柄が上昇したが、「どこもかしこも株価上げてる。自分は2社保有中ですが、最近のいい流れに対してどちらも上がっておらず悲しんでます。少しだけ余力があるんだけど何買おう。でもこれだけ上がってる中で買うのもどうなんかな。もうただの迷える子羊です」と悩んでいる。
