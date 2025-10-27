『ばけばけ』“錦織”吉沢亮、“トキ”高石あかりと再会も気まずい表情 ネット心配「歯切れ悪い」「センシティブ？」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」（第21回）が27日に放送され、トキ（高石）が錦織（吉沢亮）と再会。試験について聞かれた錦織の反応が映し出されると、ネット上には「含みがあるな…」「歯切れ悪いぞ」「センシティブ？」などの声が集まった。
【写真】明日の『ばけばけ』 トキ（高石あかり）、ついにヘブン（トミー・バストウ）と対面
銀二郎（寛一郎）との別れから4年。トキはいまだ貧乏借金暮らしから抜け出せずにいた。シジミ売りで生計をたてるトキは、お得意様である花田旅館の花田平太（生瀬勝久）、ツル（池谷のぶえ）夫妻から松江に外国人英語教師がやってくることを知らされる。
それから数日、ついにその日がやってくる。松江初の外国人を一目見ようとサワ（円井わん）と船着き場を訪れたトキは、そこで錦織と再会する。
偶然の再会に感激していたトキだったが、ふと4年前のことを思い出し「あの…試験の方は？」と錦織が東京で受験していた教師資格の検定試験について質問。これに錦織は「試験？」とつぶやきつつ「ああ…よう覚えちょるなぁ…まあ、一応は」と答える。
錦織の返答を聞くとトキは嬉しそうに「あ〜やっぱり！」と反応し「今さらですが、おめでとうございます！」と祝福。すると錦織はあいまいに微笑みながら「ありがとう」と頭を下げるのだった。
視聴者は、試験について問われた錦織の反応に注目。ネット上には「錦織さん複雑な表情だなあ…」「なんか含みがあるな…」「歯切れ悪いぞ」「試験の話…センシティブ？」「このリアクション…テスト本当に受かってる？」といった反響が寄せられていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
