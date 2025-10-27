¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û1922¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î²»¤¬¤¹¤ë¡×
¡ÚGibson Les Paul Standard Plus 2004¡Û¡Ê²£ÉÍ»Ô¡¡¥Ý¥³¥¤¥À¡¼¡¡59ºÐ¡Ë
¥®¥¿¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢´ðËÜ¤ÏÃæ¸ÅÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£10Ç¯20Ç¯·Ð²á¤·¤¿ÌÚºà¤Ï¡¢¿åÊ¬¤äÅÉÁõ¤¬Èô¤ó¤Ç¡¢Ê¬»Ò¤Î¶õµ¤ÁØ¤¬¹¤¬¤Ã¤ÆÇÜ²»¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤¤¤Ã¤¿é¾Ãß¤ò¿®¾ò¤È¤·¡¢¤³¤ÎºÐ¤Ç¿·ÉÊÇã¤Ã¤Æ¤â¡¢»Å¾å¤¬¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ä¤é¡Ê¥¿¥Ò¥ó¥Ç¥ëŽ¥Ž¥Ž¥¡Ë¡£º£¤¬À¹¤ê¤Î½ÏÀ®ÉÊ¤ò¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÃµ¤¹¤Î¤¬Ìû±Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥®¥Ö¥ì¥¹¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ï¡¢1995Ç¯¤«¤é2006Ç¯¤È·è¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÂÓ¤â¤ª¼êº¢¤Ç¤¹¤·¡¢¥ä¥ì¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤â³Ú¤·¤á¤ë¤·¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤¬º£²ó¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥¹2004¡£¤´Í÷¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥È¥é¡¦¥È¥é¡¦¥È¥é¡×¡£¥é¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ò¤±¤Æ¡¢È¾¥Ä¥ä¤Þ¤ÇÎô²½¤·¡¢Î¢¤âÍÏ¤±¤Æ¥·¥ï¥·¥ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ØÈÄ¤Ï¿¿¤Ã¹õ¡£¥Ø¥Ã¥É¤â»ú¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥ì¥¤¤â³ä¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤³¤ì¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡£²¿¤Îí´í°¤¤¤â¤Ê¤¯Â¨¥Ý¥Á¡£
ÅþÃå¸å¡¢¤½¤Î¥ä¥ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡£´°Á´Ê¬²ò¤·¤ÆËá¤¾å¤²¤ë¤Î¤¬»ä¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂçËþÂ¡£½ÅÎÌ4.5Ô¡£ËËþ¥Ð¥ó¥¶¥¤¡£À¸ÌÄ¤ê¤â¡¢ÌÚ¤Îº¬¤Ã¤³¤«¤é¥¯¥ª¡Á¥ó¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¤¤¤¤è¡Á¡£¥Ê¥Ã¥È¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥¤¥ë¥Ü¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥È¤ò¼«Ê¬¤Ç¹ÂÀÚ¤ê¸ò´¹¡£¤ä¡Á¤ó¥Ø¥Ã¥É¤¬¹¹¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¿¡Á¡£
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¡ÖBurstbucker Type1/Type2¡×¡£¤³¤ì¤âÎÉ¤¡£¸Ï¤ì¤Æ¤ë¡£¤â¤Î¤Î»î¤·¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤è¤ê¤ª¹â¤¤¥¤¥Ê¥´¡ÊÄê³ÊÊÝ¾ã¤Î¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸ Bumble Bee .022 400v¡Ë¤òÆóÉ¤¹ØÆþ¡£
¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¥ª¥ó¡£¤ª¤©Ê¹¤³¤¨¤ë¡£¤¢¤Î²»¤¬¡£
¡Ö¥«¥ô¥¡¡¼¥Ç¥¤¥ë¡¦¥Ú¥¤¥¸¡¡Japan Tour ÆüËÜÉðÆ»´Û¡¡½éÆü¡×°ìÎ³¤ÇÆóÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¡£¥Ú¥¤¥¸ÍÍ¤Î²»¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£1¶ÊÌÜ¤ÎAbsolution Blues¤«¤é¡¢¥´¡¼¥¥å¡¼¤¬¶«¤Ö¡£¥ï¥ª¡¼¥ó¡£Ž¥Ž¥Ž¥¤â¤¦¤Í¡£¥¤¥¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤ÎÅÁÀâ¤Ê¤Î¤«¤È¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¿Ì¤¨¤¿ÁÛ¤¤½Ð¡£»ä¤Î¼ª¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àµ¤·¤¯¤³¤Î²»¤Ç¤¹¤è¡ÊÂ¿Ê¬°ã¤¦¡Ë¡£¤â¤¦¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÛ¤¤½Ð¤Ï¡¢¥ê¥é¥¤¥È¤·¤Æ¤³¤½Èþ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¨¥í¥«¥¹¤È¤â¥¯¥í¥Ç¥³¤È¤â°ã¤¦¤³¤Î°ìÉÊ¡£¤¤¤ä¤â¤¦¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£18ÈÖ¤ò¼ø¤±¤Þ¤¹¡£
¥¨¥â¤¯¤Æ¥¨¥í¤¤Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¡Ö¥¨¥â¤µ100¡ó¡×¤ÎÅê¹Æ¤¬Â¿¤¤¡Ö²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥³¥¤¥À¡¼¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö¥¨¥â¤µ30¡ó ¥¨¥í¤µ70¡ó¡×¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¡Ö·ÐÇ¯ÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¥ä¥ì¤äÎô²½¡×¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯¡ÖÂç¹¥Êª¡×¤È¤¹¤ë¤ä¤Ð¤¤ÀÊÊ¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¿¤¯¤¬Øí´µ¤¹¤ëÄÁ´ñ¤Ê¼ÀÉÂ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥í¥´¼þ¤ê¤Î¥é¥Ã¥«¡¼¤¬¥Ñ¥¥Ñ¥¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤Î³Ñ¤â½ý¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î´¶¤¸¡¢ºÇ¹â¤Î¤´ÃÚÁö¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¥¦¥§¥¶¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¥Ó¥·¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¾ºÅ·¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²æËý¤Ç¤¤ó¡£ÎäÅà¥¹¥×¥ì¡¼¤Ö¤Ã¤«¤±¤Æ¤§¡Ä¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
