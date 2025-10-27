ヴィニシウスとペドリの攻防「ユニフォームが丈夫だよという広告にもなりそう」

スペイン1部リーグでは10月26日にレアル・マドリードとバルセロナによる「エル・クラシコ」が行われ、ホームのレアル・マドリードが2-1で勝利した。

この試合での一場面が注目を集めている。

歴史的にも激しいライバル関係にある両クラブの対戦は、スペイン国内のみならず世界中が注目する一戦だ。選手同士も熱くなりやすく、強烈なぶつかり合いがピッチ内外で繰り広げられる。

今回のクラシコでも両クラブのスター選手が火花を散らしあったが、そんななかで注目を集めたシーンの一つが、前半42分の場面だ。自陣からドリブルでの中央突破を図ったブラジル代表FWヴィニシウスに対して、バルセロナのスペイン代表MFペドリがカウンターを阻止するために両手でユニフォームを引っ張った。引っ張られたヴィニシウスだったが、倒れることなくプレーを続行。最終的には倒されながらもスルーパスを前方に出したがDFに引っかかり、主審もファウルを取ってペドリにイエローカードを提示した。

このシーンで簡単に倒れずプレーを続けたヴィニシウスが称賛されたが、同時に注目されたのがアディダス社製のレアル・マドリードのユニフォームだ。日本語の実況では「ユニフォームが丈夫だよという広告にもなりそうですね」と話したが、ペドリに引っ張られたユニフォームはものすごく伸びたものの破れることはなかった。

SNS上では「普通なら引っ張られているのをアピールして止まるけど、強引に行くところがクラシコだな」「破れないのね」「耐久性バツグンのユニフォーム」「ユニが欲しいペドリ あげたくないヴィニ」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）