ハリセンボン近藤春菜、自作おにぎりに竹内涼真が反応「じゃあ、あんたが作ってみろよ」彷彿させるやりとり公開
【モデルプレス＝2025/10/27】お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜が10月26日、自身のInstagramを更新。俳優の竹内涼真とのやりとりを披露し、反響が寄せられている。
【写真】42歳人気タレント、おにぎり巡る竹内涼真とのリアルメッセージ公開
近藤は「なんか、かつおさんからメールきた」と、竹内と女優の夏帆がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜）での竹内の役名「勝男」を使って、竹内からのメッセージを紹介。近藤はInstagramストーリーズにおにぎりの写真を公開していたが、竹内はこの投稿に「あんまり強く握りすぎないように」とメッセージを投稿。近藤の「次からは気をつけるね」という返信には「はるながもっと上を目指せるって意味でのアドバイスだから」と勝男のセリフで返答し、ドラマを彷彿とさせる会話となっている。
この投稿に「リアル勝男最高」「仲良しでいいな」「会話が面白すぎる」「近藤さんの返事がさすが」「誰かと思ったら勝男ですか」などとコメントが集まっている。
2023年から「comicタント」で連載をスタートさせ、SNSで話題となった同名作品がドラマ化。“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった夏帆演じる山岸鮎美（やまぎし・あゆみ）と、亭主関白思考な竹内演じる海老原勝男（えびはら・かつお）は、プロポーズ直後に別れてしまう。「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく。（modelpress編集部）
