歌手の森高千里さんが、自身のインスタグラムを更新。

鳥取でコンサートを行ったことを明かしました。



【写真を見る】【 森高千里 】 「ここに集まってくださった皆さんと、またひとつ大切な思い出ができました」 鳥取でライブ





森高千里さんは「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!” 10月26日 鳥取 米子コンベンションセンター（BiG SHiP）終了しました！」と、投稿。



続けて「鳥取でのコンサートは 1998 年の『SAVA SAVA』ツアー以来27年ぶりでした。」「本当は2022年に米子でのコンサートが決まっていましたが、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い開催中止となってしまいました。あのとき一緒に悔しい思いをした方も今日来てくださっていましたね。」と、記しました。







そして「ここに集まってくださった皆さんと、またひとつ大切な思い出ができました。」と、綴りました。







森高千里さんは「そして今日は足を伸ばして水木しげるロードに行ってきました！妖怪たちと戯れてきましたよ〜。」と綴ると、妖怪達との写真をアップ。





続けて「お昼は米子のソウルフード、牛骨ラーメンを食べに行きました！ あっさりしてコクがあるスープと細ちぢれ麺だったのでペロリと食べれちゃいました。めちゃくちゃ美味しかったです。」と、記しました。







そして「ツアーは残りあと5公演！」「次は11月1日 愛知 Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール です！」と、ファンに向けて呼びかけています。









【担当：芸能情報ステーション】