¡Ö¤â¤¦¾®¾¾ºÚ¤Ï¤³¤Î¿©¤ÙÊý¤Ë¤¹¤ë¡ª¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¯¤ÆÂ»¤·¤Æ¤¿¡×¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¡ª¾®¾¾ºÚ¤Î±öº«ÉÛ¥Ê¥à¥ë
¾®¾¾ºÚ¤Î±öº«ÉÛ¥Ê¥à¥ë¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó10Ê¬
¾®¾¾ºÚ¤Î±öº«ÉÛ¥Ê¥à¥ë¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó90kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¡ª¾®¾¾ºÚ¤Î±öº«ÉÛ¥Ê¥à¥ë
¾®¾¾ºÚ¤Ï¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È±ÉÍÜÁÇ¤¬»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥å¥¦»À¤Î´ÞÍÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¼è§¤ÇÍ×¤é¤º¤Î¡¢Ä´Íý¤·¤ä¤¹¤¤¤ªÌîºÚ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤ËÄ´Íý¤·¤ÆÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¤Î¤ªÁÚºÚ¡¢¾®¾¾ºÚ¤È±öº«ÉÛ¤Î¥Ê¥à¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾®¾¾ºÚ¤ÏÄÒ¤±ºÚ¤Î1¼ï¤Ç¡¢Åìµþ¤Î¾®¾¾Àî³¦·¨¡Êº£¤Î¹¾¸ÍÀî¶è¡Ë¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤«¤éºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºßÍè¼ï¤Ç¤¹¡£Ç¯Ãæ¤Ç¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´¨¤µ¤Ë¶¯¤¯Áú¤ËÅö¤¿¤ë¤È´Å¤ß¤òÁý¤¹¤¿¤á¡¢½Ü¤ÏÅß¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¤¬¤Ê¤¯¤ÆÄ´Íý¤·¤ä¤¹¤¯¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï¤ª»¨¼Ñ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÌîºÚ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤âÅìµþ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬2°Ì¤ÎÄÁ¤·¤¤ÌîºÚ¤Ç¤¹¤¬Á´¹ñÅª¤ËºÏÇÝ¤µ¤ì¡¢ßÖ¤áÊª¤ä¤ª¤Ä¤æ¤Î¶ñ¡¢¤ª¤Ò¤¿¤·¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®¾¾ºÚ¤òÁª¤Ö»þ¤Ï¡¢ÍÕ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÎÐ¿§¤¬Ç»¤¯¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£ÍÕÌ®¤Ï¤¢¤Þ¤êÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬½À¤é¤«¤¯¡¢ÍÕ¤ÎÂç¤¤µ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º¬¤¬Ä¹¤¤Êý¤¬À¸°é¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¾Úµò¤Ç¤¹¡£
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤è¤êÁ¯ÅÙ¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÍÕ¤¬²«¿§¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·Ú¤¯Ç¨¤é¤·¤¿¿·Ê¹»æ¤ÇÊñ¤ó¤Ç¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢Îä°Å½ê¤Þ¤¿¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¿©ºà¤Î±öº«ÉÛ¤Ï¡¢ºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿º«ÉÛ¤ò¾ßÌý¡¦¤ß¤ê¤ó¡¦º½Åü¤Ê¤É¤Ç´Å¿É¤¯¼ÑµÍ¤á¤¿ÄÑ¼Ñ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´¥Áç¤µ¤»¤Æ¤¦¤ÞÌ£À®Ê¬¤ä±ö¤¬Çò¤¯Ê´¤ò¿¡¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö±ö¿áº«ÉÛ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢¥«¥ê¥¦¥à¡¢¥è¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¤ªÃãÄÒ¤±¡¢ÏÂ¤¨Êª¡¢ßÖ¤áÊª¡¢¥µ¥é¥À¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤ËÉý¹¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¾®¾¾ºÚ¤Î±öº«ÉÛ¥Ê¥à¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤¿¾®¾¾ºÚ¤Ë¡¢±öº«ÉÛ¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤¹¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Î¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¼ê·Ú¤Ê¥Ê¥à¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¯¥»¤¬¤Ê¤¤¾®¾¾ºÚ¤Ë¡¢»ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î±öº«ÉÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë»ö¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÌ£¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¾¾ºÚ¤Ï¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤Ê¤Î¤Ç¡¢è§¤Ç¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡ª
¾®¾¾ºÚ¤Î±öº«ÉÛ¥Ê¥à¥ë¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¾®¾¾ºÚ¡¡1ÂÞ
±öº«ÉÛ¡¡12g
¸ÕËãÌý¡¡Âç¤µ¤¸1ÇÕ
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë¡¡¾®¤µ¤¸1ÇÕ
±ö¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2ÇÕ
Çò¤¹¤ê¤´¤Þ¡¡¾®¤µ¤¸1ÇÕ
Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡¡¾®¤µ¤¸1ÇÕ
¾®¾¾ºÚ¤Î±öº«ÉÛ¥Ê¥à¥ë¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¾®¾¾ºÚ¤Ï4cmÉý¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ·Ô¡¦ÍÕ¤Î½ç¤Ë¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ600w¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢Îä¿å¤ÇÎä¤ä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Âç¤¤á¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë±öº«ÉÛ¡¦¸ÕËãÌý¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦±ö¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
£¡¡¡¤Î¾®¾¾ºÚ¤Î¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¢¤Ë²Ã¤¨¡¢ÏÂ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¡¡Çò¤¹¤ê¤´¤Þ¡¦Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤ÈÏÂ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¡¡´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤é¡¢´°À®¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ì¤«¤é´¨¤¯¤Ê¤ëÅß¤Ë¤«¤±¤Æ´Å¤¯¤Ê¤ë¾®¾¾ºÚ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ªÎÁÍý¤ò°ìÉÊ¡¢¿©Âî¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¤¢¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹