相撲部屋で作られる料理を総称して「ちゃんこ」と呼ぶ。今回は湊（みなと）部屋の「タコライス」を紹介する。メキシコ風沖縄料理だ。

激しい稽古後に、相撲部屋にスパイシーな香りが漂った。序二段の福生龍（２５）は「あっさりしていてご飯が進む」とほおばった。ちゃんこを担当していた三段目の諒兎馬（あきとば、２６）は「引退した兄弟子が作っていたタコライスがおいしくて、調理を手伝いながら盗みました」と笑った。

まずはご飯に載せるタコミート作り。細かく切った玉ねぎ２個分を炒め、７００グラムの豚ひき肉を豪快に３パック投入。ウスターソースとケチャップは「目分量。濃いめにした方がご飯が進みますから」とかき混ぜた。「甘すぎたらトマトピューレを入れて調節。チリパウダーを少し入れるとスパイス感が出る」と付言。隠し味は「カレー粉もしくはお好みでサルサソースやチリソースを入れてもいい」。汁気を飛ばしてミートソースのようになったら出来上がりだ。

トッピングはミニトマトを４等分。ニンニク、レモン汁にパセリを加える。「パセリの代わりにパクチーでもいいけど、部屋に苦手な力士が多い。アボカドを入れたらさらにおいしくなる」。各力士がご飯の上に肉、ミニトマト、レタス、細切りチーズの順でお好みの分量でかける。師匠の湊親方（元幕内・湊富士）は「野菜は多めにと指示している」と話し、弟子たちとおいしく頬張っていた。（山田 豊）

◆タコライス（５人前） ▽材料 ご飯３合、豚ひき肉５００グラム、玉ねぎ１個、ミニトマト１パック、レタス２分の１個、ニンニク適量、細切りチーズ１００グラム、レモン汁、ウスターソース、ケチャップ、カレー粉（チリソース、サルサソースでも代用可）、本みりん、サラダ油