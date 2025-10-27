愛知県観光コンベンション局観光振興課観光振興グープは２７日、家族で楽しむ参加型の戦国イベント「サムライ・ニンジャ フェスティバル ２０２５」を、１１月３０日に県営都市公園大高緑地若草山周辺で開催すると発表した。

愛知県では、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の郷土三英傑を始め、多くの戦国武将を輩出している「武将のふるさと愛知」として、「武将観光」を推進。その一環として、武将観光イベントを２０１４年度から開催している。１２年目となる今年も、全国の武将隊や忍者隊などによる演武に加え、サムライ・ニンジャ体験など、体験プログラムが充実した、幅広い層が楽しめるイベントとして「サムライ・ニンジャ フェスティバル２０２５」を開催する。

午前１０時からの大武者行列では、全国の武将隊や忍者隊、甲冑（かっちゅう）隊、愛知県知事、出演者全員が勇猛果敢に会場を練り歩く、圧巻のオープニングでスタート。１０時半には来場者や、ゲストのＳＫＥ４８・大村杏、中坂美祐も参加する勝鬨（かちどき）をあげ、盛り上げる。

そのほか、全国の武将隊や忍者隊が大集結し、迫力ある演武、火縄銃実演などを披露。忍者体験や、甲冑試着体験もできる。また「スマホで合戦！サムニン・バトル 〜大高緑地の戦い〜」では、スマホアプリ「ＴＲＡＩＮ＆ＴＲＡＩＮ」内のイベントにて、「いえやすくん」こと徳川家康率いる「東軍」、または「ひでながくん」こと豊臣秀長率いる「西軍」に入り、歩数を稼いだり、イベント会場やその周辺のチェックポイントを巡りながら、相手の軍よりも多くのポイントを集めるゲームも楽しめる。