【タロット占い】最もハッピーな時間を過ごせるのは？《2025冬のお出かけ運》12星座ランキング

もうすぐ11月。2025年も終盤に差し掛かってきましたが、そろそろ今冬のホリデーシーズンの過ごし方についてもしっかり計画を立てていきたいところ。そこで今回はデビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に《2025冬のお出かけ運》をおすすめスポットとともに占っていただきました。

第１位　牡牛座

自分のセンスを活かせるお出かけになりそうです。他の人には見れない視点で見れるものがあるでしょう。他の人を嫉妬させそうです。

おすすめのスポット：遺跡

第２位　魚座

自分の良い所を沢山見せられるでしょう。一緒にお出かけする相手に、献身的におもてなしをしてあげるようです。その分、勝手に自分の中で疲れも溜まるでしょう。

おすすめのスポット：船旅

第３位　牡羊座

新たな繋がりを増やしたり大事な人との仲を深められるでしょう。憧れていたスポットに行くと、いつもよりは充実を得られるはずです。

おすすめのスポット：星の観測

第４位　乙女座

自分を変えるきっかけを色々と掴めるお出かけになります。たとえ同じ場所に行くことになっても、これまでとは違う目線で楽しめたり味わえたりします。

おすすめのスポット：温泉

第５位　双子座

一緒にお出かけする人に対して、尽くしてあげたい気持ちが増えます。後で「もっとこうしてあげれば良かった」と思うことも出てきそうです。

おすすめのスポット：アニマルパーク

第６位　水瓶座

自分が行きたい所に一緒にお出かけする人が、乗り気ではなさそうです。賛同してくれていても、相手の行きたい所や機嫌を読むようにしましょう。

おすすめのスポット：音楽イベント

第７位　射手座

お出かけをしている時は楽しめるけど、色々と後悔が残りそうです。一緒にお出かけをしている人に気を使い続けたり、どうでも良いことに時間とお金を使ってしまいます。

おすすめのスポット：猫カフェ

第８位　山羊座

想定していることとは違う流れになったり、思っている満足度はなかったりします。イメージだけで目的地を決めてしまわない方が良いでしょう。

おすすめのスポット：果物狩り

第９位　天秤座

新しい体験をしたくなるでしょう。そのために今までの自分を抑えてしまうことが多々あります。一緒にお出かけする人にノリが悪いと思われてしまいそうです。

おすすめのスポット：ナイトイベント

第10位　蟹座

気になることが沢山あるので、お出かけにはあまり集中できないでしょう。いつも何かを考えている状態になりそうです。親しい人じゃないと壁も作ってしまうでしょう。

おすすめのスポット：金魚すくい

第11位　獅子座

楽しめない場所を選びがちです。流行っている所や口コミの情報で行ってしまうと、自分と相性が悪い場所に行きがちです。感覚や好みを大切にしましょう。

おすすめのスポット：公園

第12位　蠍座

必要以上に自分を大きく見せてしまうようです。そのため散財してしまったり、関わる人に軽いと思われてしまったりしそうです。

おすすめのスポット：泊まれる本屋

いかがでしたか？　もちろん運勢というものは必ずしも決まったものではなく、自分の意識や行動などで変えていくことだってできるもの。ぜひ参考にしてみてくださいね。＜占い：咲良（さら）＞