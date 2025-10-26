【タロット占い】最もハッピーな時間を過ごせるのは？《2025冬のお出かけ運》12星座ランキング
もうすぐ11月。2025年も終盤に差し掛かってきましたが、そろそろ今冬のホリデーシーズンの過ごし方についてもしっかり計画を立てていきたいところ。そこで今回はデビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に《2025冬のお出かけ運》をおすすめスポットとともに占っていただきました。
第１位 牡牛座
自分のセンスを活かせるお出かけになりそうです。他の人には見れない視点で見れるものがあるでしょう。他の人を嫉妬させそうです。
第２位 魚座
自分の良い所を沢山見せられるでしょう。一緒にお出かけする相手に、献身的におもてなしをしてあげるようです。その分、勝手に自分の中で疲れも溜まるでしょう。
おすすめのスポット：船旅
第３位 牡羊座
新たな繋がりを増やしたり大事な人との仲を深められるでしょう。憧れていたスポットに行くと、いつもよりは充実を得られるはずです。
おすすめのスポット：星の観測
第４位 乙女座
自分を変えるきっかけを色々と掴めるお出かけになります。たとえ同じ場所に行くことになっても、これまでとは違う目線で楽しめたり味わえたりします。
おすすめのスポット：温泉
第５位 双子座
一緒にお出かけする人に対して、尽くしてあげたい気持ちが増えます。後で「もっとこうしてあげれば良かった」と思うことも出てきそうです。
おすすめのスポット：アニマルパーク
第６位 水瓶座
自分が行きたい所に一緒にお出かけする人が、乗り気ではなさそうです。賛同してくれていても、相手の行きたい所や機嫌を読むようにしましょう。
おすすめのスポット：音楽イベント
第７位 射手座
お出かけをしている時は楽しめるけど、色々と後悔が残りそうです。一緒にお出かけをしている人に気を使い続けたり、どうでも良いことに時間とお金を使ってしまいます。
おすすめのスポット：猫カフェ
第８位 山羊座
想定していることとは違う流れになったり、思っている満足度はなかったりします。イメージだけで目的地を決めてしまわない方が良いでしょう。
おすすめのスポット：果物狩り
第９位 天秤座
新しい体験をしたくなるでしょう。そのために今までの自分を抑えてしまうことが多々あります。一緒にお出かけする人にノリが悪いと思われてしまいそうです。
おすすめのスポット：ナイトイベント
第10位 蟹座
気になることが沢山あるので、お出かけにはあまり集中できないでしょう。いつも何かを考えている状態になりそうです。親しい人じゃないと壁も作ってしまうでしょう。
おすすめのスポット：金魚すくい
第11位 獅子座
楽しめない場所を選びがちです。流行っている所や口コミの情報で行ってしまうと、自分と相性が悪い場所に行きがちです。感覚や好みを大切にしましょう。
おすすめのスポット：公園
第12位 蠍座
必要以上に自分を大きく見せてしまうようです。そのため散財してしまったり、関わる人に軽いと思われてしまったりしそうです。
おすすめのスポット：泊まれる本屋
いかがでしたか？ もちろん運勢というものは必ずしも決まったものではなく、自分の意識や行動などで変えていくことだってできるもの。ぜひ参考にしてみてくださいね。＜占い：咲良（さら）＞