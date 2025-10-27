100均行ったら次コレ買って！大容量なのにごちゃつかない！めちゃ使える技ありポーチ
商品情報
商品名：化粧ポーチ
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480762876
迷ったらこれ買って！ダイソーで技ありポーチが￥330（税込）でGETできます♡
コスメ収納って意外と悩みますよね。ごちゃつきがちな化粧品をスッキリしまえて、尚且つ汚れの目立たないポーチを探し求めてきた筆者。先日ダイソーでお買い物をしていた際に、運命の出会いがありました♡
今回ご紹介するのは、その名も『化粧ポーチ』。ポリエステル製のアイテムで、お値段は￥330（税込）。使いやすいブラックカラーと、ダブルジッパーで下までファスナーがついているのがGOODです。
生地は若干薄いですが、お値段を考えれば十分なクオリティ。マチがあって自立するのも嬉しいポイントです。
大容量で使いやすい！ダイソーの『化粧ポーチ』
そして何より魅力的なのが、この収納力！見た目以上にかなり小物が入るんです。毎日メイクに必要なものは、これに全部入れられそうなのが◎内ポケットが5個もついているので、ベースメイクやポイントメイクグッズを分けて収納できるのもありがたいです。
また、ポーチの口がガバッと開くので、コスメの出し入れがしやすいのもGOOD。必要なものもすぐに見つかるので、急いでいる朝でも使いやすい代物です。
軽くて持ち運びやすいので、旅行にももってこいなアイテム。お出かけの際に身につける必需品もこれ1つに収まるので、バッグインバッグにもおすすめです。
特別な行事でも普段使いでも大活躍する商品なので、1つ持っておいて損はないですよ♪
今回はダイソーの『化粧ポーチ』をご紹介しました。
大容量なのにごちゃつかない技ありポーチ。これは売り切れになるのも時間の問題かもしれません…！プチプラなので見かけたら即買い推奨ですよ。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。