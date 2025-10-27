採用管理ツール「らくるーと」を提供する株式会社アイシスは、採用に特化した動画制作サービス「moovy+」(運営：株式会社moovy)と、業務提携に合意したことを発表しました。

今後、両社は正式な業務提携の開始に向けて協議を進めていきます。

提携が実現すれば、「らくるーと」を導入している企業は、自社の魅力を伝えるSNS動画の制作をワンストップで依頼できる体制が整います！

アイシス 採用管理ツール「らくるーと」× moovy 採用動画制作サービス「moovy+」

近年、求職者は企業選びの際にSNSや動画コンテンツを積極的に活用しており、動画による採用広報の重要性が高まっています。

アイシスが提供する「らくるーと」は、LINEやInstagramなどのSNSと連携し、応募者管理やコミュニケーションを効率化する採用管理ツールです。

今回、採用に特化した動画制作サービス「moovy+」との業務提携が実現することにより、採用活動に最適化された動画を制作・活用できる環境が整います☆

企業のブランディング強化と採用成功率の向上を後押しする取り組みです。

提携により想定される企業メリット

今回の提携により、企業の採用活動において3つのメリットが想定されています！

● 採用広報をワンストップで実現

「らくるーと」の導入企業は、応募者管理から動画制作までを一括で依頼できるようになる予定です。

● SNS向け採用動画の活用

moovyの強みである「短尺・SNS最適化された動画」により、求職者へのリーチ力とエンゲージメント向上が期待されます。

● 志望度アップと内定承諾率改善

企業の雰囲気や社員の声を動画で伝えることで、求職者の企業理解が促進され、志望度の向上につながります。

「moovy」について

「moovy」は、採用に特化した動画制作サービスとして、多くの企業の採用広報を支援しています。

ショート動画を通じて、企業や働く社員の魅力をわかりやすく伝えることを強みとしています！

「採用管理 × 動画」という新たな採用支援の形を実現し、企業の採用活動をさらに進化させることを目指す、両社の提携。

応募者管理から動画制作までがシームレスになる、今後のサービス展開に注目です。

株式会社アイシス「らくるーと」と株式会社moovy「moovy+」の業務提携合意の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 企業の採用活動を動画で強力サポート！アイシス 採用管理ツール「らくるーと」× 株式会社moovy 採用動画制作サービス「moovy+」 appeared first on Dtimes.