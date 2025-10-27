◆第１５６回ロワイヤルオーク賞・仏Ｇ１（１０月２６日、サンクルー競馬場・芝３１００メートル、重）

今シーズン最後となるフランスのＧ１は７頭立てで行われ、１番人気のアローイーグル（牡４歳、仏・ジャンクロード・ルジェ厩舎、父グレンイーグルス）がＧ１初勝利を飾った。今週から短期免許を取得してＪＲＡで騎乗する予定のクリスチャン・デムーロ騎手は同レース初勝利。同騎手は天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）ではミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）とコンビを組む。

アローイーグルは２０２３年にジョッケクルブ賞（仏ダービー）、凱旋門賞を制したエースインパクトの半弟。前走の凱旋門賞では６着になっていた。この日は中団後ろから進め、最後の直線では外から豪快に脚を伸ばし、２馬身差をつけての完勝だった。勝ち時計は３分２３秒６８。

２着はクイーンズタウン（クリストフ・スミヨン騎手）、３着にはセヴェナズナイト（ミカエル・バルザローナ騎手）が続いた。

ロワイヤルオーク賞は総賞金が３５万ユーロ（約５７１０万円＝１ユーロ１６３・１３２１３７円で計算）。１着賞金は１９万９９９０ユーロ（約３２６４万円）となっている。