42社72名が集結！シンカ 創立30周年記念イベント

シンカが、2025年10月4日に創立30周年を迎えました！

これを記念し、2025年10月3日には、お客様や協力会社様、友人を招いた交流イベントが新橋SL広場前「グランハマー」にて開催されました。

シンカ 創立30周年記念イベント

企業の生存率が0.02％ともいわれる中で、大きな節目を迎えた株式会社シンカ。

これまで関わってきたすべての方々への深い感謝の意が表されました。

創立記念イベントは盛況のうちに終了し、次の40周年に向けての新たな決意が示されました。

30周年記念交流イベント開催

2025年10月3日、新橋SL広場前「グランハマー」の屋上BBQ場を貸し切り、記念イベントが開催されました。

当日は42社・72名が参加し、参加者の温かい雰囲気に包まれながら、新しい出会いや懐かしい再会が生まれました。

熱唱あり、ボイスパーカッションあり、シンカ伝統芸ありと、大いに盛り上がる会となりました！

お土産には「宝くじ」が渡され、参加者へのユニークな感謝の形も示されました☆

40周年に向けて

シンカは、良質なステークホルダーに囲まれながら、より社会に貢献できる会社を目指し、次の40周年に向けて努力を続けていくとしています。

2025年度からは「少人数勉強会」を定期的に開催。

当社が経験した経営改革の体験談や、お客様の課題解決事例を紹介しています。

情報提供にとどまらず、参加者同士のネットワーキングの機会としても好評を博しているとのことです！

こうした「実践型」アドバイザリーを継続するためにも、挑戦を続け、お客様の課題解決に真摯に向き合う必要があると、改めて強く感じていると述べられています。

これからの社会と、シンカの使命

日本社会は、少子高齢化をはじめ、資源・エネルギー・食料・医療・介護・子育て・教育・労働・防災など、多くの構造的な社会問題に直面しています。

さらに、AIの普及やグローバル化の進展など、変化の波も押し寄せています。

シンカは、「この先の10年、20年、30年も、きっと苦難がない時はないでしょう」と述べた上で、「真価と進化」という企業理念を軸に、社会により一層貢献できる企業を目指し、努力を続けてまいります、と結んでいます。

株式会社シンカの創立30周年記念イベントの開催レポートと、今後の展望についての紹介でした。

