これ一生推します！落ちなかった頑固な汚れがスッキリ！もう手放せない100均の洗面台スポンジ

商品情報

商品名：スイスイクリーン 洗面台用スポンジ（ガラスビーズ）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JAN：4582281742726

洗面台の汚れを優しくしっかり落とせる！ダイソーで見つけたスポンジが優秀♡

お掃除用のスポンジが豊富なダイソー。さまざまなスポンジが揃っているので、どれを選べばいいか悩みますよね。

今回は筆者も最近購入し、お気に入りのお掃除用スポンジをご紹介します。『スイスイクリーン 洗面台用スポンジ（ガラスビーズ）』という商品です。

価格は110円です（税込）。購入した店舗では、お掃除グッズ売場に陳列されていました。

こちらは洗面台と蛇口用のお掃除スポンジです。何気なく購入したのですが、汚れ落ちがかなりよく普段から愛用しています！

よくある不織布のスポンジかと思いきや、小さな透明の粒のようなものが付着しています。この粒の正体は、ガラスビーズです。

不織布でキズから守りつつ汚れを落とし、ガラスビーズで細かく磨くことができます。

裏面はつるっとした素材でできています。

こちらの面はお掃除には使えませんが、便利な使い方があります！

洗面台などのつるつるとした壁に、ピタッと貼り付けることができます。

目につく場所に置いておけば、気になったときにいつでもお掃除できます！

他のスポンジではなかなか落ちなかった汚れがスッキリ！

洗面台に付着した水垢や、縦ジミに効果的です。

洗剤が不要で、水で濡らして擦るだけなので毎日のこまめなお掃除にピッタリです。

使用後は中性洗剤でスポンジを洗い、しっかり乾かす必要があります。

普通のスポンジでは落ちなかった、擦り傷のような汚れがずっと気になっていました。

こちらのスポンジの実力を早速お試し！

他のスポンジではなかなか落とせなかった汚れが、こちらのスポンジだけでスルッと落ちました！

あんなに苦労していたのは一体…？と思えるほどの、汚れ落ちの良さに驚きです。

レモン型なのがポイントで細かい部分にも届きやすく、お掃除がしやすいですよ。

今回はダイソーの『スイスイクリーン 洗面台用スポンジ（ガラスビーズ）』をご紹介しました。

ダイソーのオンラインストアを見ると、同じシリーズのバススポンジもラインナップされているようなので、ぜひ試してみたいと思いました！

洗面台の汚れが気になる方は、こちらのスポンジをゲットして使ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。