「自分がどんどん壊れていく感じ」徐々に認知症が進行する入居者の不安／認知症の人、その本当の気持ち
認知症の人から見た世界はどのように映っているのでしょうか…？
【漫画】『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』を第1回から読む
夕方になると「帰らなあかん！」と帰宅したがる人や、ズボンをかぶりトレーナーを履く人、何度部屋を片付けても散らかす人など…介護する側から見たら、日々さまざまな「なぜ？」「どうして？」という行動があります。
認知症の症状は、想像もつかないような不思議な現れ方をすることもあり、どんな意味があるかを解き明かすのはとても難しいことです。あきらめずに寄り添い、よく観察することで、本当の気持ちを知るヒントが見えてきます。
介護が天職の現役介護福祉士が見つけた、認知症の人の世界への寄り添い方とは？ 現役介護士の記録をコミカライズした『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』をお届けします。
※本記事は『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』（たっつん：原作、北川なつ：漫画/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
■認知症になっても…
