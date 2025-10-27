ダイソーさん…160枚入りで100円ってコスパ高すぎ！「セルフ派はもう手放せない！」
商品情報
商品名：ネイル用ワイプ（ミニ）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：4.5cm×4.5cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480637259
使い勝手が良くコスパも抜群！ダイソーの『ネイル用ワイプ（ミニ）』
ネイルグッズが充実するダイソーで、気になる商品を見つけました。
今回ご紹介するのは『ネイル用ワイプ（ミニ）』。ネイルオフに便利なミニサイズのワイプです。
購入した店舗では、ネイルグッズ売り場に陳列されていました。
4.5cm×4.5cmの正方形の小さなワイプがたくさん入っています。
160枚入りで価格は110円と、かなりお得感がありますよ！
コットンでネイルオフすると、毛羽立ちが気になるのがネック。
ネイルにケバケバが付着して、オフするのに時間が掛かることがありますよね。
しかし、こちらは毛羽立ちにくい不織布でできているので、オフしやすいのが特徴です！
ポリッシュもジェルもこれ1枚でしっかりオフできる！
ネイルポリッシュのオフだけでなく、ジェルネイルのオフ、爪表面の油分を除去する際、未硬化ジェルの拭き取りなどに便利。
ワイプには成分などが含まれているわけではないので、除光液やリムーバーなどを使用してオフします。
ネイルポリッシュであれば、1枚でフットネイル5本分をオフすることができました。
不織布なので毛羽立ちが少なく、ネイルオフした後でもネイルポリッシュを塗りやすいです！
使い続けるとさすがに毛羽立ってきますが、160枚も入っているので気になってきたらすぐに交換できるのが嬉しいです。
サイズが小さいので、ジェルネイルのオフにも使いやすいです。
ホイル巻きにもちょうど良く、使い勝手が良いですよ！
リムーバーを浸したワイプを爪に乗せ、アルミホイルをしっかり巻けばジェルネイルのオフもバッチリ。
セルフネイル派さんの強い味方になってくれます！
ちなみに、こちらのワイプは袋のままだと取り出しにくいので、コットンケースなどに移し替えると便利です♡
今回は、ダイソーの『ネイル用ワイプ（ミニ）』をご紹介しました。
使い勝手の良さ、質の良さ、コスパの高さ、どれをとってもパーフェクトな商品で感動しました！セルフネイル派さんに、とってもおすすめです。
気になった方は、ダイソーでぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。