壁際も高所も、逃さない。アタッチメントで広がる掃除の自由【シャープ】の掃除機がAmazonに登場!

1


シャープの掃除機は、高効率モーターとブラシのかき取る力で吸込み力を高めたアイテムだ。わずか1.5キログラムの軽量設計ながら、軸がブレにくく快適な操作性を実現している。

2


バッテリー1個で最長90分の連続運転が可能で、急速充電にも対応。わずか100分でフル充電できるため、忙しい日常でもすぐに使える。

3


ヘッドの端までブラシが届く設計により、壁際のゴミも逃さず吸引。布団やソファの掃除に便利な「ふとんヘッド」、高い場所のホコリを落とす「はたきノズル」など、豊富なアタッチメントが付属する。

4


光沢生地仕上げによる高級感あるデザインは、インテリアにも自然と馴染むアイテムだ。