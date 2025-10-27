〈藤井聡太は自分への怒りを隠そうともせず…“同学年のライバル”伊藤匠は「AIでは指せなかった一手」で勝ちをたぐり寄せた〉から続く

藤井聡太王座に伊藤匠叡王が挑戦する第73期王座戦五番勝負（主催：日本経済新聞社、日本将棋連盟、特別協賛：東海東京証券）は3局を終えて、挑戦者の伊藤が2勝1敗とリードしていた。伊藤が勝って王座奪取と二冠を初めて達成するのか、それとも藤井がカド番をしのいで2勝2敗のタイに戻すのか。

注目の第4局は10月7日に神奈川県秦野市「元湯 陣屋」で行われた。藤井は王座戦で3年連続の対局となるが、伊藤は陣屋に来ること自体が初めてであった。



「元湯 陣屋」で行われた王座戦第4局

ライバルが繰り出した“挑発”の一手

藤井先手でいつも通り角換わりに誘導する。9手目までは、先手の銀の位置の違いを含めれば3,500局以上の前例がある。第2局で伊藤は後手で早繰り銀にしたが、本局ではどうするか。

私は電車の中で動画中継を見ていたが、思わず声を上げそうになった。なんと△4四角！ ここで新手とは。伊藤は佐藤天彦九段とのJT将棋日本シリーズで6手目に△4四角と上がったが、これは前例があった。対して、この手は完全なる新手である。タイトル奪取がかかる一戦、ここでこんな手を指すなんて。

藤井は挑発には乗らず、戦いも起こさず、角道を止めて雁木に組んだ。4四角をあとで目標にしようという考えだ。だが、もちろん伊藤はこの藤井の駒組みも想定していた。飛車を7筋に寄り、歩を交換して駒台に乗せたのが巧妙だった。

藤井は1筋への端攻めを狙っていたが、伊藤側に角の利きを生かして香の利きを遮断する手があり、最終的に断念することになった。4四角が負担になるどころか、攻めを防ぐ抑止力になっている。

「伊藤さんがうまく立ち回っていますね」

私は午前中に別の仕事があり、現地には13時50分頃に着いた。さっそく立会人の中村修九段と新聞解説の飯塚祐紀八段、日本経済新聞観戦記担当の大川慎太郎さんと、『将棋世界』の担当の金子タカシさんにあいさつする。皆、伊藤の新手に驚いていた。

飯塚は、弟子の岩村凛太朗と片山史龍の2名がそろって四段に上がったばかりである。長年にわたり東京都練馬区で熱心に指導し、たくさんの弟子を育ててきたが、ついに棋士が生まれた。「おめでとうございます」と声を掛ける。

「ありがとうございます。月イチで弟子と研究会をしているんですが、彼らになかなか勝てなくて。師匠の威厳は難しいですね（笑）」

飯塚のうれしそうな答えに中村と3人で笑った。

2人にここまでの感想を聞いた。

「序盤を無難に乗り切って、形勢はともかく伊藤さんがうまく立ち回っていますね」

中村の発言に、飯塚も同意した。

普段とは別人のような表情の2人

対局者はどんな表情をしているのかな、とモニターを見ると、おお、いい表情をしているではないか。普段は柔和な表情をしている2人だが、いざ対局となると別人になる。今にも打ち掛からんばかりに前のめりになっている。目線が鋭い。これぞ同世代のライバルだ。検討も気になるが、2人の表情も見逃せない。この日、私はモニターと継ぎ盤を行ったり来たりした。

現地大盤解説会は、解説が深浦康市九段で、聞き手が安食総子女流二段だ。深浦はNHK将棋フォーカスで「雁木王・深浦康市の最新必勝ガイド」を担当していただけあって、藤井が雁木に組んだことを喜んでいた。講座は解説がとてもわかりやすく、ファンに好評であった。

開始から5時間が過ぎた。第2局のときは開始1時間で終盤戦だったが、本局はスローペースだ。藤井は先手なのでどこかで動かねばならない。

藤井がインファイトを仕掛ける

それは皆の想像を超えるタイミングだった。伊藤が再び8筋に飛車を回ったのに対し、藤井は玉を上がったのが意表の一手。伊藤は8筋の歩を交換するが、藤井は飛車の横利きを生かし、8筋に歩を打たずに戦端を開いたのだ。

藤井は角を中央に出て、1筋の端を突き、桂を跳ねる。伊藤の飛車の利きが藤井の陣地に素通しのままで、ガードを下げてラッシュする。これぞ藤井流のインファイトだ。「さあ殴り合おうぜ」と駒が語っている。

歴戦の記者も「いやあ、すごいね」

2人の表情と局面を見ながら「いやあ、すごいね」と、取材に来ている内田晶記者と談笑した。内田は中継や観戦記など多方面で活躍しているが、最初の取材は1999年の棋聖リーグ、佐藤康光名人対羽生善治四冠（当時）の対局で、そのときは私が観戦記担当であった。

戦型は羽生の先手四間飛車藤井システム。羽生が居玉のまま激しく攻め合って勝った。この頃の2人はありとあらゆるタイトル戦で対戦していたうえ、2人とも20代で読みがキレッキレとあって、感想戦も駒を動かさず会話だけになってしまった。しかも「これはこうで」とか「手厚いか」など、主語も符号もない。

内田が泣きそうな顔になっていて、終わってから私に「どんなことを話していたんですか」と聞いてきた。無理もない。だが内田はそのことでさらに「羽生先生も佐藤先生もすごいですねえ」と感動していた。そうやって羽生時代から現在の藤井時代までを体感している記者である。

やがて内田が感に堪えたように「あの時代の将棋もとてもおもしろかったですが、この将棋もすごいですね」、続けて「将棋って、時代時代で面白さがありますよね」と言った。

さて17時になり30分の夕食休憩に入った。食事注文は2人とも冷たい天ぷらそばだった。

