一つの大会で金メダルを5つも獲得して物議をかもした米国のトランスジェンダー女性水泳選手が性別検証検査を拒否し、5年間の競技出場禁止処分を受けた。

27日のFOXニュースなど海外の報道によると、世界水泳連盟は最近、米トランスジェンダー女性水泳選手アナ・カルダスさん（47）に5年間の競技出場禁止処分を下し、2022年6月から2024年10月までのすべての競技の成績を剥奪した。

世界水泳連盟は2022年に性別参加資格を変更し、女性部門の出場は思春期2段階に到達する前、または12歳以前に性転換を完了した女性に制限した。

これを受け、カルダスさんに対しても調査を始めたが、カルダスさんは性別検証検査は保険が適用されず医学的に必要もないとして拒否した。

カルダスさんは「米国のどの州もこうしたレクリエーションスポーツ行事で遺伝子検査を要求しない」とし「結果を理解して受け入れる。私は侵襲的検査を望まないすべての女性のために喜んでその代価を払う」と話した。

カルダスさんは昨年5月に米テキサス州で開催された「USマスターズ」大会45〜49歳女性部門で金メダル5つを獲得した。当時の競技でカルダスさんと競争したウェンディ・エンダリーさんは「カルダスさんの出生性別を全く知らなかったので背信を感じた」とし「今回の決定に拍手を送る。女性を装った男性と競争することを強要された女性が正当な地位と賞を取り戻すことになってうれしく思う」と語った。